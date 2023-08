Füssen: Ruhestörer attackiert Polizeibeamte

Von: Matthias Matz

Teilen

Bei der Auseinandersetzung wu5rde ein Polizist leicht verletzt. (Symbolbild) © dpa/Carsten Rehder

Ein vermeintlicher Routineeinsatz der Füssener Polizei endete am Wochenende in einer heftige Rangelei. Am Ende gab es zwei Verletzte und eine Menge Anzeigen.

Füssen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Polizei nach eigenen Angab en zu einer Ruhestörung im Ziegelbergweg gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf einer Veranda auf den stark betrunkenen mutmaßlichen Verursacher. Auf die mündliche Belehrung der Polizisten soll der Betrunkene jedoch lediglich provozierend reagiert haben, um anschließend noch lauter zu werden.

Auch der Identitätsfeststellung verweigerte sich der Störer, weshalb er schließlich zur Unterbindung weiterer Ordnungswidrigkeiten und Straftaten in Gewahrsam genommen werden sollte.

Gegen diese Maßnahme soll sich der Mann aber gewehrt haben und die Beamten schließlich mit Schlägen und Fußtritten angegriffen haben, bis er schließlich überwältigt werden konnte.

Er selbst, sowie einer der eingesetzten Beamten verletzten sich dabei leicht, außerdem entstand laut Polizeiangaben an Uniform und Ausrüstung ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafanzeigen.