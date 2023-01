Füssen: Besuch aus der Bretagne

Bürgermeister Eichstetter inmitten der französischen Austauschschülerinnen und -schüler aus Combourg. © Stadt Füssen

Die Austauschschüler aus dem französischen Combourg waren vergangene Woche zu Gast bei Bürgermeister Maximilian Eichstetter.

Füssen – Dass die französischen Austauschschüler aus Combourg in der Bretagne erst in der Nacht zuvor nach einer langen Reise in Füssen angekommen waren, sah man ihnen teilweise noch an, als Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) sie am Dienstagmorgen im großen Sitzungssaal des Rathauses empfing. Trotz des fehlenden Schlafs freuten sie sich über den Besuch im Rathaus. Noch bis Anfang kommender Woche haben die Schüler Zeit, Füssen bei zahlreichen Aktivitäten zu entdecken. Ende März folgt der Gegenbesuch der Füssener Schüler in Combourg.

Bürgermeister Eichstetter gab den 21 französischen Teenagern aus den neunten und zehnten Klassen einen kurzen Überblick über die Stadt Füssen und erklärte, dass im großen Sitzungssaal vor allem Trauungen stattfinden und dort auch der Stadtrat bzw. die Ausschüsse tagen. Die Schüler zeigten sich beeindruckt, als der Bürgermeister sagte, dass sich das Rathaus in einem ehemaligen Benediktinerkloster befindet.



„Bei einem Schüleraustausch wie diesem erkennt man, wie wichtig die Freundschaft zwischen Nationen ist“, sagte Eichstetter an die Mädchen und Jungen aus der Bretagne gewandt bei dem Empfang. Der Rathauschef erinnerte in diesem Zusammenhang an den Élysée-Vertrag, den Konrad Adenauer und Charles de Gaulle vor 60 Jahren unterzeichneten. Der Vertrag legte den Grundstein für die Freundschaft zwischen den beiden Ländern und damit für den Frieden in Europa.



Die zuständige Lehrerin am Gymnasiums Füssen, Eva Wortmann, hat für die Schülerinnen und Schüler ein vielseitiges Programm organisiert – von Klassikern wie dem Besuch des Schloss Neuschwanstein über die Besichtigung des deutschen Museums in München und einer Stadtrallye durch Füssen bis hin zum Besuch des Eishockeyspiels EV Füssen gegen den EC Peiting am morgigen Sonntag. Die Teenager aus der Bretagne besuchen aber auch den Schulunterricht. Untergebracht sind sie bei den Familien ihrer jeweiligen Austauschpartner.



Der Schüleraustausch zwischen dem Gymnasium Füssen und dem Lycée Chateaubriand in Combourg besteht seit 20 Jahren, im März soll der Gegenbesuch der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Füssen in Combourg erfolgen.