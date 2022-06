Wunsch nach vorzeigbaren Spielplatz

Größerer Schutz vor Starkregen: Räte genehmigen Aufbauten auf geplanten Häusern im Ziegelbergweg

Von: Katharina Knoll

Nach dem schweren Unwetter am 23. Mai stand auch das Gelände der Erich-Kästner-Schule unter Wasser. © privat

Füssen - Noch ein bisschen höher sollen die zwei geplanten Mehrfamilienhäuser im Ziegelbergweg werden. Der Grund: Der Bauherr möchte mehr Retentionsräume schaffen.

Der Planungsprozess für zwei Mehrfamilienhäuser im Ziegelbergweg geht in die nächste Runde. Da der Bauherr auf das schwere Unwetter Ende Mai reagieren möchte, sollen die Häuser nun einen Aufbau für zusätzliche Retentionsräume erhalten. Dafür gab der Bauausschuss in seiner Sitzung am Dienstag grünes Licht. Der Bebauungsplanentwurf wird nun erneut öffentlich ausgelegt.

Als am 23. Mai Sturmböen, Hagelschauer und Starkregen über Füssen hinwegfegten (der Kreisbote berichtete ausführlich), konnte die örtliche Kanalisation die Wassermassen nicht mehr aufnehmen – mit verheerenden Folgen. So standen beispielsweise die Flächen der Erich-Kästner-Schule und der Gebäude am ehemaligen Hallenbadgelände unter Wasser.

Da der Bauherr direkt daneben seine zwei Mehrfamilienhäuser und ein Ferienhaus bauen möchte, will er jetzt reagieren. So möchte er einen erhöhten Aufbau auf die Flachdächer setzen, damit diese mehr Wasser speichern können als die ursprünglich geplante Bepflanzung. Wie das genau funktioniert, erklärte der zuständige Planer den Stadträten. Auf einen Kunststoffhohlkörper, der einer Bierkiste ähnelt, kommt Substrat. Zusammen können sie etwa 300 Liter Wasser pro Quadratmeter speichern. Das Wasser verdunstet anschließend bzw. wird verzögert in die Kanalisation eingeleitet. Dadurch erhöhen sich beide Gebäude aber jeweils um 35 Zentimeter auf 12,85 Meter bzw. 15,85 Meter.

Ein Stockwerk zu hoch

Skeptisch sah Dr. Christoph Böhm (CSU) die Sache. „Das kommt mir nicht sehr umweltverträglich vor“, meinte er. Die Dachentwässerung solle heutzutage auf dem Grundstück erfolgen und nicht mehr in die Kanalisation eingeleitet werden, merkte er an. Was ihn und sein Stadtratskollege Magnus Peresson (UBL) allerdings wirklich störte, war die Höhe der Gebäude insgesamt – und das nicht wegen der 35-Zentimeter-Aufbauten. Die Häuser fallen ihrer Ansicht nach ein Stockwerk zu hoch aus. Sie schlossen sich damit der Einschätzung des Landratsamtes an, das die geplanten Gebäudehöhen als städtebaulich kritisch ansah.



Doch diese Höhe habe der Stadtrat längst genehmigt, wandte sein Stadtratskollege Jürgen Doser (FWF) ein. „Jetzt geht es nur um die 35 Zentimeter.“ Und da diese unter anderem positiv für die Umwelt seien, sollte das Gremium das unterstützen, fand er. „Der Bauwerber hat dadurch keinen Vorteil.“



Wunsch nach vorzeigbaren Spielplatz

Ein anderes Anliegen hatte Dr. Martin Metzger (BfF). Er wünschte sich, dass direkt an den Häusern ein vorzeigbarer Spielplatz entsteht, den Kinder auch tatsächlich nutzen, weil er cool ist. „Das wäre mein persönlicher Wunsch.“ Hier sollte die Stadt jedoch offen bleiben und schauen, welches Konzept der Bauherr vorlegt, meinte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU). „Ich würde mich nicht für irgendwas komplett verschließen.“



Bei zwei Gegenstimmen von Böhm und Peresson segnete das Gremium schließlich unter anderem die Abwägungen und die neue Gebäudehöhen ab.