Bergwacht trainiert die Rettung abgestürzter Kletterer mit dem Hubschrauber rund um den Alpsee

Insgesamt 48 Windengänge rund um den Alpsee in Schwangau übten die Bergretter während ihres Trainingstages in Füssen. © Archiv/ARA Luftrettung

Schwangau – Um auf die Rettung aus der Luft vorbereitet zu sein, fand am Samstag eine überregionale Hubschrauberausbildung der Bergwacht Bayern in Füssen statt.

Für die ganztägige Übung ihrer Schwesterorganisation DRF stellte die ARA Flugrettungsstation Reutte eine Maschine des Typs H145 samt Piloten und zwei Bordtechnikern zur Verfügung – eine Premiere.



16 Bergretter aus den Bereitschaften im Allgäu und Oberland vertieften an diesem Tag ihre Kenntnisse. Aus dem Allgäu wurden jeweils zwei Bergretter aus den Bereitschaften Füssen, Pfronten, Bad Hindelang und Sonthofen zum sogenannten Air Rescue Spezialist (ARS) qualifiziert. Das ist eine spezielle Qualifikation für Einsatzkräfte der Bergwacht Bayern für die Luftrettung.

Die Bergretter übten an vier festgelegten Punkten rund um den Alpsee in Schwangau. Trainingsinhalte waren hierbei die Rettungstechniken Kapprettung aus einem Absturzgelände sowie die Bergung mit der „schnellen Windel“. Jeder der 16 Bergretter wendete an diesem Tag alle Techniken an und kam drei Mal als Retter an der Winde zum Einsatz.

Vor der Übung erfolgt die Sicherheitseinweisung am Hubschrauber. © Andreas Weber/Bergwacht Füssen

Das wechselhafte April-Wetter mit teilweise starkem Schneetreiben, kalten Temperaturen, aber auch sonnigen und wechselhaften Abschnitten sorgte zusätzlich für sehr realistische Übungsszenarien.Solche Ausbildungen sind nach Angaben der Bergwacht sehr wichtig, da die Einsatzkräfte die verschiedenen Techniken verinnerlichen können und so für den Ernstfall gerüstet sind.



Die Einsatzkräfte der Bergwacht üben die sogenannte Kapprettung im Absturzgelände rund um den Alpsee bei Schwangau. © Markus Albrecht/Bergwacht Füssen

Für den reibungslosen und sicheren Ablauf des Trainingstages sorgten fünf Ausbilder der Bergwacht Füssen und ein Ausbilder aus der Region Allgäu. Nach dem Training zogen die Bergretter, die Ausbilder sowie die Hubschraubercrew ihr Resümee und besprachen die Feinheiten, die noch verbessert werden können. Insgesamt waren aber alle Beteiligten mit der effektiven und lehrreichen Ausbildung in Füssen und dem Hubschrauber „RK2“ aus Reutte zufrieden. Die Ausbilder bescheinigten den Teilnehmern einen sehr hohen Wissensstand und das Beherrschen der Verfahren.



Es kam außerdem die Überlegung auf, diesen Ausbildungstag fest in Füssen zu etablieren und ihn jedes Jahr in dieser Weise stattfinden zu lassen.

Erklärung der Rettungsverfahren Kapprettung: Rettung eines Kletterers mit einem funktionsfähigen Klettergurt, den der Bergretter mit einer Kapprettungsschlinge aufnimmt. Anschließend kappt er das Kletterseil (durchschnitten). Dieses Verfahren ist zwar in der Praxis selten muss aber im Ernstfall beherrscht werden, da es für den Rettungshubschrauber eine „gefesselt“ Situation darstellt. Das bedeutet, dass der Hubschrauber für eine gewisse Zeit fest an den Boden gebunden ist. „Schnelle Windel“: Dieses Verfahren beschreibt die Rettung von Personen, bei welcher der Retter im Windenhaken der Rettungswinde verbleibt und möglichst schnell dieser Person ein Rettungsdreieck anlegt, um ohne die beschriebene „gefesselt“ Situation geborgen zu werden. Auch dieses Verfahren ist selten, die ARS der Bergwacht Bayern muss es aber ebenso wie die Kapprettung im Ernstfall beherrschen.