Füssen: Sexueller Übergriff auf 17-Jährige

Die Polizei Füssen sucht Zeugen, die eine sexuelle Belästigung im Von-Freyberg-Park beobachtet haben. © Heiko Küverling/Panther Media

Eine 17-Jährige ist im Von-Freyberg-Park in Füssen von einem bisher unbekannten Mann unsittlich berührt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Füssen - Wie der Polizei erst am vergangenen Samstag angezeigt wurde, kam es am Mittwoch, 10. Mai, gegen 21:30 Uhr im Von-Freyberg-Park in Füssen zu einem Übergriff an einer 17-Jährigen. Der bislang unbekannte Täter hielt die Jugendliche von hinten fest, küsste ihren Nacken und berührte sie unsittlich.

Die 17-Jährige konnte sich aus dem Griff befreien und flüchten. Die Polizei Füssen bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Füssen unter 08362/9123-0 in Verbindung zu setzen.