Singen für die Ukraine: Siegfried Heer sammelt Spenden für Flüchtlinge

Siegfried Heer animiert die Spaziergänger am Hopfenseeufer zu einer Spende für ukrainische Flüchtlinge. © ed

Füssen – Zum zweiten Mal hat Siegfried Heer am Sonntag in Hopfen zugunsten ukrainischer Flüchtlinge im Füssener Land gesungen. Dabei kamen 600 Euro zusammen.

Mit seinen Benefizauftritten an der Uferpromenade in Hopfen bei eisigen Temperaturen beabsichtigt der Pfrontener Sänger einfach nur zu helfen. „Mein soziales Gewissen gebietet es mir, mit meinen Mitteln den Geflüchteten aus der Ukraine mit meinem Auftritt unter die Arme zu greifen. Das ist das einzige was in meiner Macht steht“, sagte Heer.

Für Simon Hartung als Vertreter des Tourismusvereins Füssen, der die Veranstaltung unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) an diesem Sonntagnachmittag betreute, eine tolle Geste. Hartung selbst hat eine vierköpfige Familie aus dem Kriegsgebiet bei sich aufgenommen, die nach einer zweitägigen Fahrt mit dem Auto von Kiew ins Allgäu in Hopfen gestrandet ist.

Von Oper über Musical zu Country

Es freute Hartung auch, dass die aufgestellte Spendenbox von den Spaziergängern fleißig gefüttert wurde. Nach eineinhalb Stunden kamen so knapp 600 Euro zusammen, die den angekommenen Flüchtlingen in Füssen und Umgebung zugute kommen.



Sänger „Sigi“ Heer wird auch am nächsten Sonntagnachmittag wieder von 14 bis 16.30 Uhr am Hopfenseeufer stehen und Highlights aus seinem Repertoire von der Oper über das Musical bis hin zu Country und Pop vortragen und somit seiner Motivation zu helfen Nachdruck verleihen.

ed