Füssen soll eine Informationsfreiheitssatzung bekommen

Weiter unter Verschluss: Sensible personenbezogene Daten dürfen auch trotz Informationsfreiheitssatzung weiterhin nicht heraus gegeben werden.

Der Bürger ist nicht mehr der Bittsteller: Finanzausschuss spricht sich für den Erlass einer Informationsfreiheitssatzung aus

Von Matthias Matz schließen

Über sechs Jahre nach einem Grundsatzbeschluss des Stadtrats soll Füssen eine Informationsfreiheitssatzung erlassen. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen.

Füssen – Im November 2016 sprachen sich in der Bürgerversammlung 80 von 100 Füssenern für den Erlass einer Informationsfreiheitssatzung aus. Nun soll sie endlich kommen. Einen entsprechenden Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat fasste der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend. Sollte das Kommunalparlament dem folgen, wäre Füssen die erste Kommune im Landkreis, die eine solche Satzung einführt.

Die Idee hinter der kommunalen Informationsfreiheitssatzung ist im Kern einfach: Jeder Bürger hat demnach das Recht auf einen voraussetzungslosen Zugang zu Informationen, die in der Stadtverwaltung oder einem der kommunalen Eigenbetriebe wie der Forggenseeschifffahrt vorhanden sind.

Das bedeutet: Der Antragsteller muss nicht nachweisen, dass er an der Akteneinsicht ein „rechtliches Interesse“ hat. Allerdings heißt „voraussetzungslos“ nicht „bedingungslos“. Im Gegenteil: sensible Daten wie beispielsweise personenbezogene oder solche, die Persönlichkeitsrechte oder das Steuergeheimnis betreffen, darf die Verwaltung auch weiterhin nicht rausrücken. Gleiches gilt für die nichtöffentliche Beschlüsse des Stadtrats und seiner Gremien.

Vor allem die Füssener Freien Wähler (FWF) kämpfen dennoch seit Jahren für eine solche Satzung. „Wir setzen ein wichtiges Signal nach außen“, betonte Fraktionsvorsitzende Christine Fröhlich am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss. In der Bürgerversammlung 2016 war sie es, die den Antrag gestellt hatte, dass sich der Stadtrat mit dem Thema befassen solle. Mit 80:20 stimmte die Versammlung Fröhlich seinerzeit zu.



Passiert ist seitdem jedoch wenig. Zwar beschloss das Kommunalparlament im Januar 2017 mit 16:8 Stimmen den Erlass der Satzung. Doch schon im März stellte das Gremium das Vorhaben per Beschluss bis auf weiteres zurück. Anlass war ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs zum inzwischen in Kraft getretenen Art. 36 des Bayerischen Datenschutzgesetzes, der den Bürgern ein allgemeines Recht auf Auskunft – auch gegen kommunale Rechtsträger – gibt.

Keine Beweispflicht

Wie Fröhlich jetzt erläuterte, sehe eine Informationsfreiheitssatzung im Gegensatz zum Art. 36 eben keine Beweispflicht des Bürgers vor, dass er tatsächlich ein berechtigtes Interesse an einer Information habe. Vielmehr müsse die Verwaltung begründen, warum sie eine Information nicht heraus geben will. „Es geht darum, dass man eine Beweislast umkehrt. Der Bürger bekommt ein Recht und muss nicht mehr als Bittsteller auftreten“, erklärte sie.

Fröhlich verwies außerdem darauf, dass zahlreiche Städte in Bayern bereits eine solche kommunale Satzung hätten. Insgesamt 4,6 Millionen Bayern könnten dieses Instrument schon nutzen, berichtete sie. „Das sind eine ganze Menge.“ Ohnehin sei der Freistaat nur eines von drei Bundesländern, die auf Landesebene keine solche Satzung erlassen haben.

„Woanders ist das eine normale Sache, nur Bayern wehrt sich.“ Das einst als Aufschiebungsgrund angeführte Gerichtsurteil habe dagegen nichts mit der Informationsfreiheitssatzung zu tun. „Der Grund der Zurückstellung ist weggefallen“, betonte sie.

Zweifel im Rathaus

In der Verwaltung steht man der Satzung dagegen skeptisch gegenüber. „Die Bürger, die wirklich eine Sachinformation wollen, kommen schon jetzt ins Rathaus“, erklärte Hauptamtsleiter Peter Hartl. Dort werde ihnen in der Regel schnell und unbürokratisch weitergeholfen. „Für den normalen Bürger ist die Satzung deshalb kein Thema.“

Das zeige sich auch daran, dass in den Bürgerfragestunden im Stadtrat stets dieselben zwei bis drei Personen auftreten würden. Es sei davon auszugehen, dass vor allem diese künftig Gebrauch von der Satzung machen werden. Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) ergänzte: „Wir sind schon transparent.“



Hinzu komme, dass eine Informationsfreiheitssatzung zusätzliche Arbeit für die Verwaltung bedeute. „Wir sollen Personal abbauen und ziehen uns zusätzliche Aufgaben an Land“, sagte Hartl mit Blick auf das Haushaltskonsolidierungskonzept. Um den Aufwand für die Verwaltung zu kompensieren, sollen Gebühren für eine Anfrage fällig werden. „Das kann je nach Anfrage bis zu mehreren tausend Euro Bearbeitungsgebühr kosten“, kündigte Bürgermeister Eichstetter an.



Klar gegen den Erlass der Satzung sprach sich Matthias Friedl (Füssen-Land) aus. „Ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass ich eine Information in der Stadt nicht bekommen habe“, erklärte er. Auf der anderen Seite habe für ihn als Landwirt jede neue Verordnung oder Satzung mehr Bürokratie bedeutet. Das werde im Fall eines Erlasses für die Verwaltung wohl nicht anders sein.



Als „zutiefst demokratisches Recht“ bezeichnete hingegen SPD-Ratsfrau Ilona Deckwerth die Satzung. Sie verwies zudem auf den Beschluss vom Januar 2017 die Satzung einzuführen. Das sollte nun umgesetzt werden. Auch Christine Fröhlich verwies auf die Beschlusslage: „Wir vollziehen doch nur einen Beschluss“, meinte.



Bei zwei Gegenstimmen von Matthias Friedl und Christoph Weisenbach von der CSU sprach sich der Ausschuss schließlich dafür aus, dem Stadtrat den Erlass der Satzung zu empfehlen.