Füssen: SPD kritisiert Bürgermeister Eichstetter

Dass CSU-Stadtrat und Immobilienmakler Christoph Weisenbach das Strandbad Weißensee zur Pacht anbietet, stößt dem SPD-Ortsvorstand sauer auf. © Matthias Matz

Kritisch hat sich erneut der Füssener SPD-Ortsvorstand mit der Stadtpolitik auseinander gesetzt. Vor allem drei Themen brennen den Sozialdemokraten unter den Nägeln.

Füssen – Die hohen Energiekosten für die Eishallen in der Kemptener Straße sowie der geplante Bau des Radwegs in Hopfen sorgten am Montagabend für Diskussionen im Vorstand des SPD-Ortsvereins. Zudem kritisierten die Genossen, dass CSU-Stadtrat und Immobilienmakler Christoph Weisenbach die Neuverpachtung des Strandbads Weißensee auf einem Immobilien-Portal ausgeschrieben hat.



Der Vorstand des SPD-Ortsvereins sieht im gemeinsamen Auftritt der Stadt Füssen mit Weisenbachs Immobilienbüro bei der Anzeigenschaltung in einem Immobilien-Portal eine ungute Verquickung von öffentlichen und privaten Interessen, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Die Vorstandsmitglieder fordern Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) dazu auf, geschäftliche Verbindungen mit Stadtratsmitgliedern zuvor genauestens zu prüfen, um dem Eindruck von Vetternwirtschaft klar zu begegnen.

Gegenüber dem Kreisboten hatte der Rathauschef bereits darauf verwiesen, dass CSU-Ratsmitglied Weisenbach das Inserat auf Immobilienscout24.de kostenlos und in seiner Freizeit vorgenommen habe, mithin also kein Geld dafür erhalten habe.

Kritik an Radweg

Mit Blick auf den jüngst verabschiedeten Nachtragshaushalt (der Kreisbote berichtete ebenfalls) kritisierten die Sozialdemokraten ferner die hohen Ausgaben von 130.000 Euro für die Radwegplanung in Hopfen. Bürgermeister Eichstetter habe sich damit in eine Idee verrannt, die von vorneherein zum Scheitern verurteilt war.

„Wir bedauern sehr, dass er und die Stadtratsmehrheit die Bedenken ihrer SPD-Kollegen nicht ernstgenommen haben, die sich von Anfang an gegen den Bau des Radwegs ausgesprochen haben, weil die Kosten und die Höhe der Fördermittel äußerst unsicher waren und es sich hier um eine staatliche Aufgabe an einer Staatsstraße handelt“, waren sich die Vorstandsmitglieder einig.

Ausführlich beschäftigte sich der Vorstand außerdem mit den hohen Kosten der Eishallen am Kobelhang. Der ehemalige Bürgermeister Dr. Paul Wengert erinnerte daran, dass in den Anfangsjahren der Eissportanlagen in Bayern die Förderquoten deutlich höher lagen. „Es ist doch nicht nachvollziehbar, dass nun in Zeiten, in denen nach 30 und mehr Jahren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich werden, die staatliche Förderung immer mehr zurückgefahren wird“, so Wengert.



Bund in der Pflicht

Einigkeit bestand darin, dass die Stadt wie andere Trägerkommunen auch, finanziell überfordert werden und am besten im Schulterschluss miteinander höhere Förderquoten einfordern sollten. Völlig unabhängig davon müsse der Bund für das laufende Jahr und für 2023 bei den Energiekosten nachschießen, um die Kommune zu entlasten. „Wir wollen den Eissport in Füssen unbedingt erhalten, aber dürfen dabei nicht im Stich gelassen werden“, betonten die Vorstandsmitglieder.