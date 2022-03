SPD will Hopfener Radwegbau stoppen

Um zu verhindern, dass sich Radfahrer und Fußgänger auf der Uferpromenade weiter in die Quere kommen, will die Stadt einen Radweg in Hopfen bauen. © Archiv/Knoll

Füssen – Angesichts der gigantischen Kostensteigerung beim Radweg-Projekt Hopfen ordert der SPD-Vorstand einen sofortigen Stopp sämtlicher Planungen.

Hintergrund ist, dass die Stadtverwaltung von Kosten zwischen 4,1 und fast fünf Millionen Euro ausgeht und damit von mehr als einer Verdreifachung der ursprünglich im Raum stehenden Summe.

„Im Hinblick auf die dramatische Haushaltslage unserer Stadt wäre eine Weiterverfolgung der Radweg-Planungen geradezu skandalös“, waren sich die Vorstandsmitglieder in ihrer jüngsten Sitzung einig. Völlig unverständlich ist für die SPD, dass Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) immer noch von staatlichen Zuschüssen von 90 Prozent spreche, obwohl inzwischen klar sei, dass es diese nie geben werde. Die Vorstandschaft bekräftigte ihre von Anfang an bestehende Meinung, dass der Bau eines Radwegs im Verlauf der Staatsstraße eine staatliche Aufgabe sei.



Genugtuung bei SPD

Ebenso skandalös war nach Auffassung der SPD-Vorstandschaft die Absicht, im Rahmen des Straßenumbaus im Umfeld des Luitpold-Kreisels Radfahrer aus der Luitpoldstraße komplett auszusperren und ihnen große Umwege Richtung Sebastianstraße zuzumuten. „Ein solcher Plan ist völlig aus der Zeit gefallen und widerspricht allen Bemühungen, das Radfahren in unserer Stadt attraktiver zu machen“, so die Meinung des Vorstands; dieser setzt nun darauf, dass sich wegen leerer Kassen der Stadt der von Anfang an zweifelhafte und von der SPD stets abgelehnte Umbau im Bereich Luitpoldstraße und Luitpold-Kreisel ohnehin erledigt hat.

Mit Genugtuung nahmen die Teilnehmer der Sitzung zur Kenntnis, dass entgegen der zu Jahresbeginn erfolgten Ablehnung eines Antrags der SPD-Fraktion der Füssener Umweltbeirat für das Baugebiet Weidach-Nordost II ein zentrales Blockheizkraftwerk für wünschenswert hält. Allerdings sollte ein BHKW aus Gründen der Ökologie, Wirtschaftlichkeit und Effizienz dem ganzen Baugebiet dienen und nicht nur den dort geplanten Mehrfamilienhäusern.