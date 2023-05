Füssen: Stadtname geht auf die Römer zurück

Namensforschung: Dr. Christoph Böhm bei seinem anschaulichen Vortrag über den Ortsnamen Füssen im Gotischen Saal des Gesellenhauses. © privat

Seit rund hundert Jahren hat eine große Schar Forscher, Germanisten, Lateiner, Etymologen und engagierten Laien versucht, die Herkunft des Namens Füssen zu ergründen.

Füssen - Die volkstümliche Auslegung, der Name würde Bezug nehmen auf die Lage der Stadt zu Füssen der Berge beruht auf der irrigen Gleichsetzung von Füsse und „Fiesse“. Die Wurzel, die Urform des Namens, geht in Wahrheit auf die Römer zurück und sie lautete „fauces“.

Die spannende Entwicklung des Namens vom Ursprung im Lateinischen bis zur heutigen Form beschäftigte Dr. Christoph Böhm über mehrere Jahrzehnte seines Lebens und jüngst konnte er die Ergebnisse seiner Studien den Mitgliedern des Historischen Vereins Alt Füssen im Gotischen Saal des Gesellenhauses vortragen.

Da Böhm die Gabe besitzt, komplizierte Sachverhalte verständlich zu vermitteln und die auch mit Humor zu würzen, bereiteten seine Ausführungen dem Publikum ausgesprochenes Vergnügen. Die gerade in jüngster Zeit gehäuft verbreiteten, neuen Thesen zur Genese waren für Christoph Böhm Ansporn genug, erarbeitetes Wissen zu überprüfen und es immer wieder und stets in wissenschaftlich abgesicherter Form zu reflektieren. Seine Beweiskette überzeugte.



Fauces wird Füssen

Vom lateinischen Wort fauces, das so viel wie Schlucht bedeutete, gemeint ist die Lechschlucht am Lusalten, entwickelte sich der Name schon sehr früh in erheblicher Weise. Belegen lässt sich dies mit Nennungen in einem römischen Staatshandbuch und auf einem Grabstein in den Vatikanischen Museen.

Mit den den Lateinern bekannten Veränderungen von Vokalen und Konsonanten entstanden jedenfalls im Laufe der Zeit Formen wie fuozin oder fuessen. Der vor mehr als einem halben Jahrhundert am Gymnasium in Füssen tätige Etymologe Thaddäus Steiner hat im Übrigen alle greifbaren Varianten in seinem Ortsnamensbuch publiziert. Ein interessanter Aspekt war, dass die Füssener Benediktiner, deren Kloster ja an der Namen gebenden Lechschlucht liegt, in ihrem Schrifttum den Ortsnamen immer korrekt in der Form der lateinischen Hochsprache verwendet haben.

In der sich anschließenden Aussprache beteiligte sich auch der frühere Leiter des Museums der Stadt Füssen, Dr. Anton Englert. Die Beschäftigung mit der Sprache, besonders mit Wörtern der Füssener Mundart, soll spätestens im Herbst fortgesetzt werden.

Magnus Peresson