Keine Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt

Stadtrat segnet mehrheitlich den Haushaltsplan 2022 ab – Verwaltung hofft auf Zustimmung des Landratsamts

Von: Katharina Knoll

Das teuerste Projekt der Stadt Füssen ist derzeit die Sanierung der Grund- und Mittelschule. © Katharina Knoll

Füssen - Mehrheitlich hat der Füssener Stadtrat am Dienstag den Haushaltsplan 2022 genehmigt. Nun hofft die Stadtverwaltung, dass auch das Landratsamt dem zustimmt.

„Unter schwierigsten Bedingungen“, „noch nie so besorgniserregend“ und „zu viele Millionenbeträge“ – die Stadträte geizten nicht mit Superlativen, als es am Dienstag in der Sitzung des Kommunalparlaments um die Verabschiedung des Haushaltsplanes 2022 ging. Denn die Aussichten sind äußerst düster: Kein Handlungsspielraum für Investitionen und eine Gesamtverschuldung bis Ende des Jahres von rund 67 Millionen Euro, die bis Ende 2025 wohl auf stattliche 102 Millionen Euro anwachsen wird. Deshalb schieden sich bei Bewertung des Papiers die Geister. Mit 13:8-Stimmen segnete das Gremium das Zahlenwerk dann aber doch ab.

„Momentan ist der Haushalt nach bestem Wissen und Gewissen gemacht“, erklärte Hauptamtsleiter Peter Hartl, als er das finale Zahlenwerk vorstellte. „Jetzt hoffen wir auf die Genehmigung des Landratsamtes, damit wir handlungsfähiger werden.“ Denn die Stadt Füssen befindet sich derzeit in der sogenannten haushaltslosen Zeit, nachdem das Landratsamt Ostallgäu den Haushalt 2021 nicht genehmigt hatte, weil nach wie vor das angemahnte Haushaltskonsolidierungskonzept fehlte (der Kreisbote berichtete mehrfach). Die Folge: Die Stadt Füssen darf aktuell nicht in neue Projekte investieren.

Deshalb arbeitet die Stadtverwaltung seit Dezember 2021 intensiv daran, einen Sparmaßnahmenkatalog auf den Weg zu bringen. Die entsprechenden Haushaltsentwürfe 2022 mit Investitionsprogramm bis ins Jahr 2025 stellte die Stadtverwaltung bereits in der Stadtratssitzung im Februar und im Werkausschuss Mitte März vor. Am Dienstag lag nun der endgültige Entwurf auf dem Tisch – wobei Hartl allerdings schon klar machte: „Wir werden nicht darum herum kommen, einen Nachtragshaushalt aufzustellen.“



Keine Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt

Mit einem Gesamtvolumen von rund 70,7 Millionen Euro fällt der Haushalt 2022 um etwa fünf Millionen Euro niedriger als der des Vorjahres. Von den insgesamt 70,7 Millionen Euro entfallen 36,4 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt, für den Vermögenshaushalt – aus dem die Stadt ihre Investitionen finanziert – sind rund 34,4 Millionen Euro eingeplant. Vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt möchte die Stadtverwaltung heuer knapp 1,3 Millionen Euro überführen, was „deutlich zu gering“ sei, erklärte Hartl. Denn die Mindestzuführung liegt bei 2,4 Millionen Euro, um Kredite ordentlich tilgen zu können. Und aktuell schaut es nicht danach aus, als ob der Stadt das in den kommenden Jahren gelingen werde. Das bedeutet, sie muss neue Kredite aufnehmen, um die laufenden bedienen zu können – ein Teufelskreis. So geht die Stadtverwaltung davon aus, dass sich die Schulden der Stadt und all ihrer Einrichtungen bis 2025 auf satte 102 Millionen Euro belaufen werden.

Eigentlich können wir uns das eh schon nicht leisten, geschweige denn neue Investitionen“

„Das lässt sich aus meiner Sicht auch gar nicht groß reduzieren, nur verlangsamen“, meinte Hartl. Das mit Abstand größte Projekt in den kommenden Jahren ist die Sanierung der Grund- und Mittelschule mit 55 bis 60 Millionen Euro, gefolgt vom Ausbau der Kindergartenplätze (20 Millionen) sowie der Schaffung von neuem Wohnraum und neun Bauplätzen (zehn Millionen). Außerdem stehen die Sanierung der städtischen Liegenschaften, der Erhalt der Infrastruktur, die Schaffung von Gewerbeflächen und die Fertigstellung des Sport- und Freizeitparks Weidach an (der Kreisbote berichtete). „Eigentlich können wir uns das eh schon nicht leisten, geschweige denn neue Investitionen“, resümierte Hartl.

„Wir müssen überall auf die Kosten schauen“, fügte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) hinzu. „Die nächsten sechs bis acht Jahre werden extrem mühsam.“ Dennoch blicke er optimistisch in die Zukunft, da er noch viel Sparpotential sehe. „Wir brauchen Beständigkeit und Zusammenhalt auch hier im Stadtrat“, appellierte er. „Und wir brauchen vor allem Vertrauen.“

CSU und Grüne für Haushalt

Die Stadtratsfraktionen waren sich darin einig, dass die Stadt in den kommenden Jahren massiv sparen muss. Doch in der Bewertung des Haushaltsplans waren sie sich uneinig. Die CSU-Fraktion sah ihn als ersten Schritt in Richtung Konsolidierung, wobei trotzdem kein Stillstand entstehe. Dieser „verschiebt viele richtige und wichtige Vorhaben in spätere Jahre und stellt gleichzeitig den Ansatz der Generationengerechtigkeit wieder her“, sagte Fraktionsvorsitzender Peter Hartung in seiner Haushaltsrede. „Die Ansätze für 2022 schätzen wir als konservativ auf der Einnahmenseite und realistisch auf der Ausgabenseite ein, wobei bei den Ausschreibungen und Vergaben besondere Beachtung auf die Kostenentwicklung gelenkt werden muss.“ Hartung fügte hinzu: „Die Zustimmung zum Haushaltsplan 2022 ist der erste Schritt auf diesem sicher steinigen Weg, um die Handlungsfähigkeit unserer Stadt zeitnah herzustellen und in der Folge langfristig zu sichern.“

Auch die Stadtratsfraktion der Grünen sprach sich für die Verabschiedung des Haushaltsplans aus – um bei den grundlegenden Aufgaben handlungsfähig zu bleiben. „Wir haben kein Geld und diskutieren einen Haushalt, aus dem wir schon Vieles streichen mussten. Zufrieden sein können wir mit diesem Haushalt nicht, aber diese Kröte müssen wir schlucken“, sagte Fraktionsvorsitzender Wolfgang Bader. Er hofft, dass das Landratsamt diese Mühen anerkennt. Gleichzeitig forderte er seine Stadtratskollegen auf, weiterhin Projekte in die Waagschale zu legen und sich mit unter für einige Jahre von liebgewonnenen Plänen zu verabschieden. „Ebenso müssen wir unsere freiwilligen Leistungen überprüfen, wenn wir unsere Pflichtaufgaben auch zukünftig bewältigen wollen. Dies müssen wir baldmöglichst angehen, auch wenn es uns Sympathien in der Öffentlichkeit kosten wird.“

FWF und SPD lehnen Haushalt ab

Ganz klar gegen den Haushalt sprachen sich dagegen die Freien Wähler Füssen (FWF) und die SPD aus. Für beide kam seine Verabschiedung zu überstürzt. Sie kritisierten, dass die Stadträte nicht ausreichend Zeit hatten sich vorzubereiten und politische Debatten über Details zu kurz kamen. Hätte die Stadt früher auf die Kritik aus dem Landratsamt reagiert, wäre das durchaus möglich gewesen, monierten die Freien Wähler. Deshalb stellte die SPD den Antrag, diesen Tagesordnungspunkt auf die nächste Sitzung zu verschieben, was jedoch scheiterte.



„Auch inhaltlich ist dieser Haushalt außergewöhnlich, weil in diesem Ausmaß noch nie so besorgniserregend“, meinte Dr. Anni Derday, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FWF, weiter. „Nach den vorgelegten Zahlen ist Füssen für mindestens eine Generation handlungsunfähig.“ Deshalb müsse die Stadt ihre teuersten Projekte deutlich reduzieren und vorsichtiger bei künftigen Planungen sein. Gerade mit einer Neukreditaufnahme von 19 Millionen Euro erfülle der Plan nicht ansatzweise die Vorgaben des Landratsamtes zur Konsolidierung der Finanzen. „Mag der Haushalt 22 für den einen oder anderen gerade noch vertretbar erscheinen, für die Freien Wähler ist er der Grundstock für eine – im Ausmaß noch nie dagewesene – desaströse Entwicklung der finanziellen Situation auf Jahre hinaus“, meinte Derday.



Auch für die SPD-Fraktion übersteigt der Haushaltsansatz 2022 die finanziellen Möglichkeiten der Stadt Füssen bei weitem. In ihrer Haushaltsrede machte Fraktionsvorsitzende Ilona Deckwerth darauf aufmerksam, dass die Stadt bisher nur Luxusprojekte gestrichen habe. „In der Panik, die nun um sich greift, wird nach vermeintlichen Notnägeln gesucht und dabei sollen Projekte kalt gestellt werden, die wesentlich für die Stadtentwicklung sind und die bereits weit vorangetrieben worden waren“, so Deckwerth. Anstatt diese in die Schublade zu stecken, müsse man sich überlegen, wie man sie trotzdem verwirklichen könne, meinte die SPD-Stadträtin und hatte dabei unter anderem den Wohnungsbau in der Ziegelwies im Sinn. Dabei bemängelte sie, dass die Stadtverwaltung konstruktive Verbesserungsvorschläge oft nicht ernst nehme oder nicht nachhaltig verfolge. Sie appellierte, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. „Die SPD hält den Haushalt nicht für genehmigungsfähig und wird ihn deshalb ablehnen.“



Uneinigkeit bei Füssen-Land

Uneinigkeit herrschte dagegen bei der Fraktion von Füssen-Land. In seiner Haushaltsrede zitierte Fraktionsvorsitzender Niko Schulte den Kreisboten-Artikel von Mittwoch, der sich damit befasst, wie es zur aktuellen Finanzlage der Stadt kommen konnte. „Vieles war bekannt“, so Schulte. Deshalb fragte er sich, warum in den vergangenen zwei Jahren so viele Projekte angestoßen worden sind, „obwohl wir mit der Aufarbeitung der Vergangenheit genug an der Backe hatten.“ Aktuell werde ein Projekt nach dem anderen eingestampft. „Das ist traurig, wir wollten Füssen voranbringen.“ Auffällig sei seiner Meinung nach, dass generell Projektkosten, die anfangs den Stadträten vorgestellt werden, während der Umsetzung drastisch steigen. „Das muss man im Vorfeld ein bisschen besser im Griff haben“, forderte er. Genau wie Bader hofft er hier in Zukunft auf mahnende Worte des Kämmerers.

Er widersprach allerdings den Worten der Freien Wähler wonach die Stadt zu lange mit der Konsolidierung des Haushalts gewartet habe. Als eine detaillierte Aufstellung auf dem Tisch lag, hätten sich die Stadträte lange mit dem Haushalt beschäftigt. Er forderte allerdings, dass mehr Geld vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt überführt werden müsse. „Der erste Schritt ist gemacht, aber mir geht’s zu wenig weit. Ich werde dagegen stimmen“, kündigte Schulte an.