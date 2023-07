Füssen: Streit eskaliert weil Frau zu viel redet

Matthias Matz

Eine Frau ist am Wochenende bei einem Streit mit einem älteren Mann am Kopf verletzt worden. Auslöser des Zoffs: Die 44-Jährige soll zu viel geredet haben.

Füssen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag gerieten eine 44-jährige Frau und ein 64-jähriger Mann sich in die Haare. Beide sollen laut Bericht der Polizei stark betrunken gewesen sein. Da die Frau nach Ansicht des Mannes zu viel redete, wollte er sie nicht mehr in seinem Zimmer haben und soll sie deshalb zurück in ihr Zimmer geschubst haben.

Dadurch stürzte die 44-Jährige jedoch und schlug sich den Kopf am Boden an. Durch den Sturz zog sie sich eine Beule zu. Nach Angaben der Polizei erwartet den Mann nun eine Anzeige.