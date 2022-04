Ukrainische Musikstudentin gestaltet mit Musikern Benefizkonzert für Ukrainehilfe

Von: Alexander Berndt

Miriam Westerdoll (Gesang), Anton Wiedemann (Kontrabass) und Oliver Miller (Klavier) unterstützen mit ihrem Auftritt in der Christuskirche die Hilfsorganisation „humedica”, die den Menschen in der Ukraine zur Seite steht. © Berndt

Füssen – Mit einem abwechslungsreichen Programm, das von Klassik bis zu Jazz reichte, haben „Barons & Pearls” jetzt zusammen mit anderen Musikern beim Benefizkonzert in der evangelischen Christuskirche Spenden für die Ukraine gesammelt.

Besonders ergreifend war der Auftritt von Ulyana Pinaieva. Die junge Musikstudentin ist erst vor etwa zwei Wochen vor dem Krieg in der stark umkämpften ukrainischen Stadt Charkiw nach Deutschland geflohen.



Mit Pinaievas Schicksal im Hinterkopf spendeten die etwa 60 Konzertbesucher der mehrfach ausgezeichneten Pianistin vor allem für ihre instrumentale Begleitung des ukrainischen Volksliedes „Verbova“ zum Schluss des Abends besonders großen Beifall. Aber auch alle anderen Mitwirkenden bei dieser von Anton Wiedemann initiierten Veranstaltung erhielten viel Applaus, als sie gemeinsam das berührende Finale des Konzerts präsentierten. Das hatte der ehemalige Schuldirektor, der sich als Bassist bei der Gruppe „Barons & Pearls“ engagiert, zur Unterstützung der Kaufbeurer Hilfsorganisation „humedica“ in die Wege geleitet und den evangelischen Pfarrer Peter Neubert dazu als „Hausherrn“ gewonnen.

Abwechslungsreiches Programm

So wünschte sich Neubert auch am Ende des Abends, dass „Gott mit der Ukraine“ sein möge. Davor zeigten die rund ein Dutzend Musiker, dass sie dem von der russischen Armee überfallenen Land zumindest gedanklich zur Seite stehen. So servierten sie dem Auditorium gut eine Stunde lang „ein abwechslungsreiches Programm von Klassik bis Jazz“, wie Wiedemann unterstrich, der die Zuhörer darüber hinaus zum Spenden ermunterte.



Nach kürzeren, aber mit großem Applaus bedachten Darbietungen von John Westerdoll, Barbara Kyriakou, Georg Albeck, Luis Keller, Elena Hofer und Philipp Maul setzten neben Pinaieva schließlich die „Barons & Pearls“ alias Miriam Westerdoll (Gesang), Oliver Miller (Klavier) und Anton Wiedemann (Kontrabass, Gitarre) ein deutliches Zeichen für die emotionale Kraft der Musik. Mit ihren Stücken wie beispielsweise „Almost like being in love“, „Smile“, „Blue moon“ und „A nightingale“ sorgten sie möglicherweise dafür, dass sogar die Gedanken von Ulyana Pinaieva eine Zeitlang nicht nur um den Krieg in ihrer Heimat kreisten.