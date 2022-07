Füssen: Unbekannte beschmieren Bordell-Werbe-Auto mit Mist und Klopapier

Von: Matthias Matz

Wegen Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt die Füssener Polizei gegen den oder die unbekannten Täter, die in der Nacht das Werbe-Auto eines Reuttener Bordells mit Pferdemist und Klopapier beschmiert haben. © Matthias Matz

Füssen – Unbekannte haben in der vergangenen Nacht das Werbeauto eines Reuttener Bordells mit Mist und Toilettenpapier verunstaltet. Jetzt ermittelt die Polizei.

Gefühlt diskutiert derzeit ganz Deutschland über den Party-Kracher „Layla“ von DJ Robin & Schürze, in dem es um eine Puffmutter geht. Vor allem linke Kreise empören sich über den Text des Kirmes-Hits und fordern lautstark, das Blödel-Lied in der Öffentlichkeit nicht mehr zu spielen.

Aber auch in Füssen scheint sich der ein oder andere am ältesten Gewerbe der Welt zu stören: Nachdem es bereits in den vergangenen Wochen Klagen beim Ordnungsamt über ein Werbe-Auto des Bordells „6. Himmel“ in Reutte gab, das immer mal wieder an verschiedenen Stellen in Füssen abgestellt wird, schritten Unbekannte jetzt zur Tat: In der vergangenen Nacht beschmierten sie den in der Augsburger Straße beim Friedhof geparkten alten Citroen-Kombi mit Klopapier und Pferdemist.

Dazu haben der oder die Täter ein Schild auf die Windschutzscheibe des pinken Wagens gelegt, auf dem zu lesen ist: „So en Mischt brauch mr it“.

„Da wollte sich wohl einer anders durchsetzen“, sagt Pierre Nania, 2. Geschäftsführer des „6. Himmel“ im Gespräch mit dem Kreisboten. Er vermutet, dass der oder die Täter dieselben waren, die bereits das Ordnungsamt erfolglos zu ihm geschickt hätten.

Verstehen kann Nania das rabiate Vorgehen nicht. „Es ist keine Straftat, das Auto da hin zu stellen“, sagt er. Zumal der Kombi regulär zugelassen sei und über eine gültige TÜV-Plakette verfüge. „Das ist alles legitim und nicht illegal“, betont er. Die aufgedruckte Werbung bezeichnet er als harmlos. „Es sind keine obszönen Bilder oder ähnliches zu sehen“, sagt er. „Jedes Victoria-Secret-Plakat hat schlimmere Bilder.“

Dennoch will Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) zusammen mit dem Landratsamt prüfen, „ob wir das Fahrzeug so nicht komplett im Straßenraum bei uns verbieten können“, wie er gegenüber unserer Zeitung mitteilte. Garantieren könne er das allerdings nicht.

Und das offenbar aus gutem Grund. „Das wird nicht ganz einfach werden“, erklärt Füssens Polizeichef Edmund Martin auf Anfrage unserer Zeitung. Denn nur, wenn ein Fahrzeug länger und ganz offensichtlich für Werbezwecke an einer bestimmten Stelle abgestellt ist, handle es sich um eine erlaubnispflichtige Sondernutzung. Ob das im vorliegenden Fall zutreffe, sei allerdings fraglich.

Zudem würden die Werbe-Aufdrucke keinen juristischen Grund zur Beanstandung geben. „Anstößig ist das nicht“, so die Einschätzung des Polizeichefs. Im Gegenteil: Seine Beamten – eine Streife hat das verunstaltete Auto in der Nacht entdeckt – ermitteln nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung gegen den oder die unbekannten Täter.

Und auch Pierre Nania will den Vorfall nicht hinnehmen. Ob an dem Auto ein Schaden entstanden sei, müsse zwar noch geprüft werden. Dennoch werde die Geschäftsführung des „6. Himmel“ Anzeige erstatten, kündigte er an. „Der andere hat eine Straftat begangen, nicht wir.“

In anderen Städten, etwa Kempten oder Garmisch-Partenkirchen, wo der Kombi ebenfalls hin und wieder abgestellt werde, habe es im Übrigen bislang keine Probleme gegeben, berichtet er.