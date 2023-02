Füssen: Unbekannter stiehlt 12-Jährigem das Handy

Von: Matthias Matz

Der Täter soll dem Buben das Handy aus der Hand gerissen haben. © Hauke-Christian Dittrich

Ein Unbekannter soll am Mittwochabend in Füssen einem 12-jährigen Jungen auf offener Straße das Handy gestohlen haben. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Füssen - Wie die Füssener Polizei berichtet, soll sich der Vorfall am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr in der Augustenstraße auf Höhe des Alpenfilmtheaters zugetragen haben. Demnach war der Zwölfjähriger zu Fuß auf dem Weg in die Innenstadt, als ihm durch eine unbekannten Mann, die sich von hinten näherte, das Mobiltelefon aus der Hand gerissen wurde.

Der Täter soll sich dann in Richtung Ziegelbergweg entfernt haben. Dem Buben zufolge ist der Mann etwa 35 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß, hat eine Glatze, eine athletische Figur und trug eine schwarze Lederjacke sowie zerrissene, blaue Jeans.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Füssen unter der Telefonnummer 08362/91 230 zu melden.