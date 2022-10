Füssen und Palestrina feiern 50 Jahre Städtepartnerschaft

Von: Alexander Berndt

Die Bürgermeister Maximilian Eichstetter (links) und Mario Moretti tragen sich in das Goldene Buch der Stadt ein. © Alexander Berndt

Füssen – Fast 200 Gäste haben am vergangenen Wochenende im „Haus Hopfensee“ den 50. Jahrestag der Städtepartnerschaft zwischen Füssen und Palestrina gefeiert.

„Viva Füssen, viva Palestrina und viva Europa!“, rief der Bürgermeister der mittelitalienischen Kleinstadt in der Nähe von Rom, Mario Moretti, am Ende seiner Rede. Eine Delegation aus Italien war in der Lechstadt zu Besuch und feierte im „Haus Hopfensee“ den 50. Jahrestag der Städtepartnerschaft zwischen Füssen und Palestrina. Die 200 Festgäste stimmten anschließend laut in den Jubelruf mit ein: „Viva Füssen, viva Palestrina und viva Europa!“



Nicht nur dies untermauerte die harmonische Verbindung zwischen den beiden Städten, die „unsere Werte und Traditionen“ lebe, wie Moretti sagte. Auch Füssens Rathauschef Maximilian Eichstetter hatte zuvor bereits die „enge Freundschaft“ hervorgehoben. Diese vor 50 Jahren begründete Beziehung zu bestätigen, sei man denn auch an diesem Tag zusammengekommen, erklärte Eichstetter und drückte seine Hoffnung aus, dass „unsere Freundschaft noch lange hält“.

Indes gebe es mittlerweile „leider viel zu wenig Austausch“ zwischen den beiden fast 1000 Kilometer voneinander entfernten Orten, bedauerte der Füssener Rathauschef, nachdem er die lange Geschichte der Städtepartnerschaft hatte Revue passieren lassen. Einst war sie von dem Deutschen Erwin Wäspy und dem Italiener Angelo Mercuri initiiert worden. Eichstetter betonte in diesem Zusammenhang die Neugierde und das Interesse, die auch zahlreiche private Freundschaften hätten entstehen lassen.

Spalier für die Gäste

Nach dem Besuch seitens einer Füssener Delegation in Palestrina im Sommer dieses Jahres freuten sich die Allgäuer nun über den Gegenbesuch von gut 80 Gästen. Eichstetter lobte den „tollen Rahmen hier“, womit er nicht nur den Gastgebern Guido Lindner und Uli Pickl Anerkennung aussprach. Beifall erhielten unter anderem auch die frühere Füssener Kulturamtsleiterin Cilly Kahle, die die Partnerschaft tatkräftig mitgestaltete, und die Harmoniemusik Füssen, die den Festakt musikalisch begleitete. Sozusagen eine „bella figura“ machten außerdem die Fahnenabordnungen verschiedener Füssener Vereine, die beim Eintreffen der italienischen Gäste vor dem „Haus Hopfensee“ für diese Spalier gestanden hatten.



Nach den anerkennenden Worten der beiden Bürgermeister zum Erhalt „dieses schönen Erbes“ (Moretti) beziehungsweise „der langen Freundschaft“ (Eichstetter) trugen sich neben diesen beiden auch alle geladenen Gäste in das Goldene Buch der Stadtn ein, bevor die Harmoniemusik die italienische, die deutsche und schließlich die Europahymne spielte.