Füssen und Schwangau machen am Samstag mit bei der „Earth Hour“

Von: Matthias Matz

Morgen Abend um 20.30 Uhr gehen die Lichter an Schloss Neuschwanstein für eine Stunde aus. © Gerhard Bumann

Schwangau/Füssen - Am Samstag, 26. März, findet mit der „Earth Hour“ die größte Aktion für mehr Klima- und Umweltschutz des statt. Schwangau und Füssen sind dabei.

Die Gemeinde Schwangau schaltet aus diesem Grund um 20.30 Uhr die Beleuchtung von Schloss Neuschwanstein für eine Stunde ab. Auch die Stadt Füssen wird an der Aktion teilnehmen.

Für die Beleuchtung des weltweit bekannten Schlosses Neuschwanstein ist die Gemeinde Schwangau verantwortlich. Aus ökologischen Gründen wurde die Beleuchtung vor zwei Jahren komplett erneuert, um insbesondere einen Beitrag zum Artenschutz zu leisten. Denn durch Installation modernster Technik wird Streulicht vermieden und die Insekten somit nicht gestört. Außerdem verbrauchen die LED-Strahler auch deutlich weniger Energie und leisten somit einen doppelten Beitrag zum Umweltschutz. Jeden Abend wird die Beleuchtung um 23 Uhr komplett ausgeschaltet.

Die Stadt Füssen beteiligt sich ebenfalls an der Aktion des World Wide Fund for Nature (WWF). Für eine Stunde wird ab 20.30 Uhr die Beleuchtung des Hohen Schlosses, der Stadtmauer sowie des Rathauses ausgehen. Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) sagt: „Die Stadt Füssen beteiligt sich gerne an der Aktion, um ein Zeichen für den Frieden und den Klimaschutz zu setzen.“

„Schwangau steht unter anderem für eine intakte Natur und ein einzigartiges Landschaftsbild, was es zu bewahren gilt. Nachhaltigkeit ist für uns keine Werbeformel, sondern eine Mission. Dazu gehören auch Beteiligungen an Aktionen wie denen des WWF, um auf Klima- und Naturschutz aufmerksam zu machen“, resümiert Kerstin Schneekloth von der Tourist Information Schwangau.

Jeder Einzelne kann ebenfalls ein Zeichen für den Schutz der Umwelt setzen, indem man auch zu Hause beispielsweise das Licht ausschaltet. Tipps für die „Earth Hour“, aber auch zu jeder anderen beliebigen Zeit, hat der WWF zusammengestellt. Zu finden sind hier etwa ein Candlelight Dinner mit der Familie, ein abendlicher Spaziergang oder einfach mal entspannt durchatmen, um der Hektik des Alltags zu entfliehen.

In diesem Jahr findet die „Earth Hour“ schon zum 16. Mal statt. Begonnen hat alles 2007 in Australien. Mittlerweile findet die größte globale Klima- und Umweltschutzaktion auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern statt. Die Earth Hour ist eine symbolische und friedliche Aktion, um mehr Aufmerksamkeit für den Umwelt- und Klimaschutz zu erreichen. Sie findet jährlich jeweils am letzten Samstag im März statt.