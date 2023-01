Füssen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Der Sachschaden beläuft sich auf 12.000 Euro. © Bildagentur PantherMedia / Monartfoto

Ein Autofahrer beschädigte am Sonntagabend unter Alkoholeinfluss ein Auto in der von-Freyberg-Straße. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Füssen - Am Sonntagabend überfuhr ein 38-jähriger Autofahrer nach Polizeiangaben in der von-Freyberg-Straße einen Schneehaufen. Danach stieß er in ein geparktes Auto. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 12.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über den erlaubten Grenzwerten.

Es wurde eine Blutentnahme bei dem Mann durchgeführt. Da das Kind auf der Rücksitzbank durch den Unfall an seiner Gesundheit und ein erheblicher Sachschaden gefährdet wurden, liegt der Verdacht einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholgenuss vor.

Der Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Der Fall wird der zuständigen Staatsanwaltschaft vorgelegt.