Füssen: Vorreiter in Sachen Klimaschutz ausgezeichnet

Die Wahl einer internationalen Jury fiel 2022 auf fünf touristische Einrichtungen, die auf innovative Klimaschutzmaßnahmen gesetzt haben. Darunter auch der lokale Preisträger, das Biohotel Eggensberger aus Füssen (Zweite von links Johanna Eggensberger, dahinter Heike und Andreas Eggensberger). Die Auszeichnung wurde von Staatssekretär Christian Kühn (hintere Reihe rechts) und Landrätin Maria Rita Zinnecker (hintere Reihe Mitte) vergeben. © ed

Die Allgäu GmbH und der Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben waren Gastgeber für die Auszeichnung mit dem „ClimaHost-Preis“ für Vorreiter im Klimaschutz.

Füssen – Ausgezeichnet wurde bei dem Wettbewerb in den fünf Kategorien „Bestand“, „Neubau“, „Local Hero“ und „Denkmalschutz“. Der zweite Preis in Sachen „Bestand/Pflege des Ist-Zustands“ ging dabei an das „Biohotel Eggensberger“ in Hopfen am See.



Der einzige alpenweite Klimaschutzpreis wird vom Bundesumweltministerium und der Alpenkonvention verliehen. Ausgezeichnet wurden herausragende Klimaschutzmaßnahmen in der Hotellerie des Alpenraums und so gingen die Preise nach Südtirol, Slowenien, Italien und die Schweiz.



Bei ihrer Begrüßung erinnerte Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU) an den letzten Gipfel, der auf der Schlossangeralm in Pfronten 2018 stattfand. „Den energetischen und klimatechnischen Herausforderungen haben sich unsere touristischen Gastgeber im Allgäu gestellt“, stellte Zinnecker fest und fügte hinzu: „Das Allgäu ist auf diesem Gebiet gut aufgestellt“.

Sie dankte allen, die trotz widriger Umstände der letzten Jahren durchgehalten haben, näher zusammengerückt und damit widerstandsfähiger geworden sind. Wir hätten mit Klima, Krieg und Pandemie eine Kulisse, die uns noch lange begleiten wird und in der es sich zu behaupten gelte, betonte die Landrätin.

Junge Leute interessieren

„Von den Gästen ist das Allgäu wieder als Urlaubsziel entdeckt worden. Das zeigt, dass es den Betrieben gelungen ist, verstärkt junge Gäste für diese Region zu interessieren,“ sagte Dr. Ulrike Wolf vom bayerischen Wirtschaftsministerium. Der Tourismus sei nicht nur Arbeitgeber, sondern auch Impulsgeber und Wirtschaftsfaktor.

Es habe sich gezeigt, dass wenn alle an einem Strick ziehen, der touristische Erfolg nicht ausbleibt. Über Ökonomie und Nachhaltigkeit im Tourismus referierte Prof. Dr. Jürgen Schmude und stellte die Frage in den Raum: „Sind die beiden Stiefgeschwister oder siamesischen Zwillinge?“.



In seiner Analyse ging es um ökonomische Effekte und die Dimensionen der Nachhaltigkeit – monetäre und nicht monetäre Effekte, und deren Tragweiten. Die Nachhaltigkeit auf den drei Säulen Ökonomie, Ökologie und Sozialkultur könne sich durchaus auf vielen Gebieten positiv auswirken. Die Leistungskette, so Dr. Schmude weiter, von der Information/Buchung, Anreise/Abreise, Unterkunft, Gastronomie und Freizeitgestaltung hinterlasse einen sogenannten „Reisefußabdruck“, der sich ökonomisch und nachhaltig auswirken kann. Sein Fazit: Ökonomie und Nachhaltigkeit im Tourismus sind Stiefgeschwister, die durchaus eine Generations-Perspektive aufweisen können.



Dauerhafte Aufgabe

Als parlamentarischer Staatssekretär des Bundesumweltministeriums war es Christian Kühn vorbehalten die Preise an die Gewinner zu überreichen. In seiner Laudatio sagte er: „In diesem Sommer haben sich die Folgen der Klimakrise gerade in den Alpen anhand der dramatischen Gletscherschmelze noch einmal deutlich gezeigt.



Klimaschutz und Anpassung an die Folgen der Klimakrise sind eine dauerhafte und Generationen übergreifende Gemeinschaftsaufgabe“, sagte er. „Die Preisträger des Wettbewerbs haben sich dieser Aufgabe verschrieben und haben gezeigt, wie Ökonomie und Ökologie gemeinsam zum Wohl von Klima, Natur und Mensch gewinnbringend eingesetzt werden können“. Ähnlich äußerte sich Alenka Smekolj als Generalsekretärin der Alpenkonvention, die per Video zugeschaltet war: „Der ganzheitliche und alpenweite Ansatz des Wettbewerbs ist zentral und der Preis trägt somit den Herausforderungen des Klimawandels Rechnung“.



Seit vielen Jahren Bio

In einem Kurzvortrag stellte Andreas Eggensberger die „Eggensberger Energiewende“, die Klimaschutzmaßnahmen in seinen Betrieb, dem Bio Hotel Eggensberger, in Hopfen vor. Er schilderte den Werdegang von der Kurklinik (1976) zum heutigen klimapositiven Hotel, in dem Wellness und Medical Wellness angeboten werden.



Der familiengeführte Betrieb setze in seinem Nachhaltigkeitskonzept seit vielen Jahren auf 100 Prozent Bio (im den Bereichen Lebensmittel, Kosmetik, Baumaterial und so weiter). Außerdem auf eine Reduktion des CO²-Ausstoßes, die laut Eggensberger momentan 4,68 kg CO² pro Gast und Tag beträgt. Ebenso ist der Einsatz von 100 Prozent Ökostrom und 100 Prozent Biogas an der Tagesordnung in dem Hotel.



„Als erstes zertifiziertes Biohotel in Deutschland und im Allgäu unterliegt der Betrieb strengen Kriterien, die regelmäßig streng kontrolliert werden und bei Verstößen erhebliche Sanktionen nach sich ziehen“, erklärte Hotelier Andreas Eggensberger den Zuhörern. (ed)