Füssen darf weiter funkeln

Von: Riccarda Gschwend

Teilen

Der große Weihnachtsbaum am Stadtbrunnen wird auch in diesem Advent erstrahlen. © Matthias Matz

Die Stadt Füssen spart bei der Beleuchtung – aber der Advent darf trotzdem funkeln und strahlen. „Wir sprechen uns für die Weihnachtsbeleuchtung aus“, betonte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) am Dienstagabend in der Sitzung des Stadtrats. „Allerdings konzentriert auf die Innenstadt.“

Füssen – Konkret ist geplant, die bisherigen großen Weihnachtsbäume am Kaiser-Maximilian-Platz, am Stadtbrunnen, in Weißensee, in Hopfen am See und in Füssen-West sowie die Beleuchtungselemente in der Innenstadt beizubehalten. Besonders für den Einzelhandel sei die Weihnachtsbeleuchtung von großer Bedeutung, erklärte Eichstetter. Die kleinen Christbäume und Sterne in der Fußgängerzone, die Überspannungen sowie die großen beleuchteten Sterne östlich vom Luitpoldkreisel sollen also auch in diesem Jahr wieder in hellem Glanz erstrahlen dürfen.

In den Randbereichen dagegen wird die Beleuchtung komplett eingestellt. Um bei den vorhandenen Lichtern Energie zu sparen, werden die Leuchtzeiten verkürzt. „Wir wollen die Weihnachtsbeleuchtung außer an den Festtagen abends um 22 Uhr ausschalten“, informierte der Bürgermeister die Stadträte. Damit kommt die Stadt auch einem Beschluss des Zweckverbandes Allgäuer Land (ZVAL) nach (der Kreisbote berichtete)



Das Thema Beleuchtung beschäftigt die Stadt aber im Zuge der Haushaltskonsolidierung und der Energiekrise auch außerhalb der Weihnachtszeit. Schließlich schlummern hier „massive Einsparmöglichkeiten“, wie der Rathauschef betonte.



Schritt für Schritt auf LED

Schon im Jahr 2015 wurde in Zusammenarbeit mit dem Energieversorger EWR damit begonnen, die Straßenbeleuchtung Schritt für Schritt auf LED umzustellen. Diese Umstellung soll nun weiter forciert werden. „Wir arbeiten Straßenzug für Straßenzug ab“, berichtete Eichstetter. Zudem soll durch eine Verkürzung der Schaltdauer Energie eingespart werden. Hier wird mithilfe der EWR geprüft, was unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit möglich ist.



Denkbar ist eine grundsätzliche Brenndauer nur bis 22 Uhr, eventuell mit einer Dimmung bereits ab 20 Uhr. Generell sollte nur dort wirklich beleuchtet werden, wo eine gesetzliche Beleuchtungspflicht besteht – was laut Stadtverwaltung im Außenbereich nicht der Fall ist. In Anlieger- und Erschließungsstraßen kann auch dadurch Strom gespart werden, dass nur jede zweite Lampe leuchtet. Diese Option wäre nach Aussage der Verwaltung momentan die einfachste, schnellste und effektivste Maßnahme. Ab sechs Uhr morgens bis zur Dämmerung soll eine ausreichende Beleuchtung aber aus Sicherheitsgründen gewährleistet sein.



Brenzlige Situationen

An dieser Stelle hakte Stadtrat Andreas Eggensberger (CSU) nach und berichtete, dass es in Hopfen am See in der Bergstraße aufgrund von Dunkelheit bereits mehrfach zu brenzligen Situationen mit Schulkindern gekommen sei. Hier wäre eine adäquate Beleuchtung am frühen Morgen unbedingt notwendig. Bürgermeister Eichstetter und die ebenfalls in der Sitzung anwesenden Vertreter der EWR sagten an Ort und Stelle zu, dafür zu sorgen, dass die Kinder sich künftig sicher und gut beleuchtet auf den Schulweg machen können.



Der Stadtrat nahm die bisherigen Änderungen der Straßenbeleuchtung zustimmend zur Kenntnis und billigte ohne Gegenstimmen die geplanten Maßnahmen.



Die Verwaltung wird nun also gemeinsam mit den Elektrizitätswerken Reutte im Detail prüfen, was an welcher Stelle technisch und rechtlich möglich und umsetzbar ist.