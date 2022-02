Wunsch nach Laden in zentraler Lage

Wertachtal Werkstätten geben Laden in der Luitpoldstraße auf

Von: Chris Friedrich

Teilen

Leerstand in der Luitpoldstraße: die Wertachtal Werkstätten haben ihren neuen Laden aufgegeben. © Friedrich

Füssen – Die Wertachtal Werkstätten haben ihren Laden am Rande der Altstadt aufgegeben. Ein Grund ist die fürs Frühjahr geplante Baustelle am Luitpoldkreisel.

Eine verschlossene Tür findet inzwischen vor, wer in der Luitpoldstraße im Ladengeschäft der Wertachtal Werkstätten Füssen einkaufen möchte. Dabei wurde das erst vor vier Monaten eröffnet. Die dafür geschulten Verkaufsteams aus dem Füssener Westen, wo die Wertachtal Werkstätten ihren Sitz haben, pflegten im vergangenen August nahe der Altstadt motiviert den Kontakt zu Kunden aus nah und fern.

Zu den Gründen für das schnelle Aus des speziellen Shops äußerte sich Werkstattleiterin Dagmar Rothemund im Gespräch mit dem Kreisbote. Dazu gehöre: im März sollen die Bauarbeiten am Luitpoldkreisel starten. Das wurde ihr auf Nachfrage im Rathaus bestätigt. „Wir hätten vor dem Ladengeschäft eine große Baustelle gehabt“, nennt Rothemund einen Hauptgrund für die Schließung des jungen Ladens. Durch dessen große Fenster ist seit Januar der aktuelle Leerstand nahe der Altstadt zu sehen. Vermieter ist das Luitpoldparkhotel.

„Wir haben schon Umsatz gemacht“, betont die Diplom-Sozialpädagogin. Die Leiterin der Werkstätten für Menschen mit Handicap unterm Dach der Lebenshilfe Allgäu stellt den Zweier-Teams, die für das Ladengeschäft speziell geschult wurden, vorweg ein richtig respektables Zeugnis aus: „Es ist gut verkauft worden“, unterstreicht sie die in vier Monaten erzielte Bilanz. Dabei kam das Aus keinesfalls überraschend.



Im Sommer stand fest, dass der überregional bekannte Künstler Peter Jente, der in der Luitpoldstraße Atelier und Galerie betrieb und den Werkstätten eine eingeschränkte Fläche für deren großes Sortiment überließ, die Räume für einen Umzug nach Musau in Tirol verlassen würde. Es bestand noch ein Mietvertrag bis Ende des Jahres, in den die Wertachtal Werkstätten eingestiegen sind (unsere Zeitung berichtete). „Für uns hat sich die Chance ergeben, hier ein neues Ladengeschäft zu eröffnen und zu überlegen, ob wir 2022 hier weitermachen können“, blickt Rothemund zurück. Das sei ein Versuch Wert gewesen.

Wunsch nach Laden in zentraler Lage

Der Wunsch, „mitten in der Stadt zu sein, um hier unsere handwerklich hergestellten Produkte anzubieten“ bestehe auch nach dem Aus in der Luitpoldstraße weiter. „Dafür bräuchten wir aber einen Standort, der zum Beispiel wie der Weltladen am Brotmarkt eingebettet ist in eine einladende Füssener Lage“, so Rothemund. Der isolierte Standort Luitpoldstraße sei für ein Ladengeschäft „nicht perfekt“, habe jedoch, wie sie betont, monatelang dieses Ergebnis gezeigt: „Die Produkte aus unseren Werkstätten laufen gut.“



Den Beweis dafür will das Team am Sitz der Werkstätten in der Hiebelerstraße 17 mit einem Laden weiterhin liefern. Dieser werde einen eigenen Eingang haben. Die Nähstube wird – so der Plan – im Gebäude „nach oben ziehen. Damit wird der Platz für unseren neuen Laden frei“, skizziert die Leiterin das Vorhaben auf dem Werkstätten-Gelände.