Füssen: Wie viel darf Tierschutz kosten?

Von: Matthias Matz

Das Tierheim in Rieden: Die dortige Arbeit wird von den Bürgermeistern im Königswinkel als wichtig erachtet – die finanzielle Unterstützung aber sorgt für Zündstoff. © Flügel

Weil die gezahlten Pauschalen pro Fundtier zu niedrig sind, wünscht sich der Tierschutzverein Füssen und Umgebung mehr finanzielle Unterstützung. Das sorgte jetzt für Diskussionen.

Füssen/Rieden a.F. – 1980 in der Riedener Bachtalstraße gebaut, entspricht das Tierheim des Tierschutzvereins Füssen und Umgebung heute nicht mehr geforderten Standards von Veterinäramt und Tierschutzbund. Um entsprechend handeln zu können, benötigt der Verein jedoch finanzielle Planungssicherheit. Deshalb soll die finanzielle Beteiligung der Königswinkel-Gemeinden neu geregelt werden. Zwei von Verbandsvorsitzendem Maximilian Eichstetter (CSU) im „Zweckverband Allgäuer Land“ (ZVAL) vorgestellte Finanzierungsmodelle stießen aber auf zum Teil harsche Reaktionen der Bürgermeister.

Die beiden von Eichstetter vorgestellten Modelle, die nach seinen Angaben zu Beginn des Jahres gemeinsam mit dem Vorstand des Tierschutzvereins ausgearbeitet wurden, sehen zum einen eine prozentuale Beteiligung der Kommunen anhand der Anzahl der Fundtiere vor. Demnach müsste die Stadt Füssen für sechs von insgesamt 21 im vergangenen Jahr abgegebene Tiere (28,6 Prozent) rund 32.000 Euro zahlen, Pfronten für sechs (14,3 Prozent) 16.000 und Nesselwang (4,8 Prozent) für ein Tier 5300 Euro.

Derzeit liegt Fallpauschale pro Tier bei 400 Euro

Denkbar ist aber auch – und das ist der Wunsch des Vereins – eine prozentuale Aufteilung der Kosten gemessen an der Einwohnerzahl der Gemeinden. Dieses Modell wäre für den Verein lukrativer. Bislang zahlen die meisten Kommunen eine „Fallpauschale“ pro Tier von etwa 400 Euro, was zu wenig sei.



Bei den anwesenden Bürgermeistern sorgten die Vorschläge für zum Teil heftige Reaktionen. Einig war man sich zwar, dass die Arbeit des Tierheims wichtig und unterstützenswert sei. Gleichwohl war den Rathauschefs der Sprung zu groß. So erklärte der Riedener Rathauschef Andreas Haug (FRG), dass seine Gemeinde aktuell kein Geld zahle, da Rieden den Grund für das Tierheim zur Verfügung stelle. „Darauf bestehen wir auch!“ Sein Roßhauptener Kollege Thomas Pihusch (FWG) sprach indes von einem „Quantensprung“, während Seegs Zweiter Bürgermeister Lorenz Schnatterer sagte: „Der Sprung hat uns wahnsinnig irritiert.“



Verschiedene Ideen

Eichstetter machte indes deutlich, dass er und der Verein vor allem für das Thema sensibilisieren wollten. Denn: „Wir sind verpflichtet, uns um die Tiere zu kümmern“, schilderte er die rechtliche Situation. Allerdings haben die Kommunen diese Pflichtaufgabe an den Tierschutzverein abgegeben – die Stadt Füssen beispielsweise 1993 mit einer Vereinbarung mit dem Verein. Daher sei es im Interesse der ZVAL-Kommunen, den Verein und das Tierheim zu unterstützen. „Gibt es den Verein nicht mehr, haben wir ein Problem!“, betonte der Füssener Rathauschef. Denn wenn das Tierheim geschlossen werde, müsste sich jede Gemeinde selbst um die auf ihrem Gebiet gefundenen Tiere kümmern. In der Realität hieße das, dass die jeweilige Kommune in einem anderen, weiter entfernten Tierheim einen Platz für das Tier finden und bezahlen müsse.



In der anschließenden Diskussion zeigte sich, dass die Rathauschefs durchaus bereit sind, über eine Anhebung der „Fallpauschale“ nachzudenken – allerdings nach Anzahl der Fundtiere und nicht nach Anzahl der Einwohner. Denkbar wäre auch die Bewilligung einer Investitionspauschale bei Neuanschaffungen wie etwa einem neuen Zwinger. Der Tierschutzverein soll nun Vorschläge für eine neue „Fallpauschale“ unterbreiten, die dann in den jeweiligen Gemeinderäten beraten werden soll. Gleichzeitig äußerten einige der Bürgermeister Kritik an der Kommunikation mit dem Tierschutzverein und wünschten sich für die Zukunft einen besseren Austausch.