Wohnheim der Lebenshilfe: Räte segnen gemischte Dachform ab

Von: Katharina Knoll

Auf dem Gelände an der Bildhauer-Sturm-Straße möchte die Lebenshilfe Ostallgäu ein Wohnheim für Menschen mit Handicap errichten. © Matz

Der Bebauungsplanentwurf für ein Wohnheim der Lebenshilfe Ostallgäu an der Bildhauer-Sturm-Straße kann nun öffentlich ausgelegt werden.

Das geplante Wohnheim der Lebenshilfe Ostallgäu darf eine Kombination aus Walm- und Flachdach sowie Längsparkplätze bekommen. Dafür hat sich am Dienstag der Bauausschuss ausgesprochen. Vom Tisch ist damit die Forderung nach einem Satteldach, wie es der Stadtrat noch in seiner Julisitzung angeregt hatte. Nun kann der Vorentwurf des Bebauungsplans „N8 Bildhauer-Sturm-Straße“ öffentlich ausgelegt werden.

Im Zuge der weiteren Planungen habe sich herausgestellt, dass sich das Biotop am Galgenbichl weiter nach Osten erstreckt als ursprünglich angenommen. Deshalb müssen die Gebäude nicht nur weiter nach Osten gerückt, sondern auch etwas anders angeordnet werden, erklärte Planer Christian Stadtmüller. „Das hat auch Auswirkungen auf die Dachform“, informierte er. Ein geneigtes Dach auf die Gebäudeteile zu setzen, sei nur schwer möglich. Deshalb sollen die Häuser kein Satteldach, sondern allenfalls noch ein Walmdach bekommen. Für den abgegrenzten Gebäudebereich sei dagegen ein begrüntes Flachdach geplant.



Für Stadtrat Magnus Peresson (UBL) war das allerdings ein fauler Kompromiss, wie er erklärte. „Ich würde dazu nein sagen.“ Er sei überzeugt, dass der Architekt trotz der Schwierigkeiten ein geneigtes Dach für die Häuser konstruieren könne. Aus Gesprächen mit Hausverwaltungen wisse er, dass es mit Flachdächern ständig Probleme gebe, wenn es beispielsweise stark regnet und sich das Wasser auf den Dächern sammelt.



Mehr Möglichkeiten

Da gab ihm Stadtmüller recht. Nur seien die technischen Möglichkeiten heutzutage deutlich weiter, wandte der Planer ein. Pflanzen auf dem Dach könnten 60 Prozent des Niederschlagwassers, 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter, zurückhalten. „Das bleibt oben auf dem Dach und muss nicht in den Kanal eingeleitet werden“, so der Planer. Denn eine Versickerung auf der angrenzenden Feuchtwiese sei nur schwer möglich. „Diesen Aspekt darf man nicht außer Acht lassen.“ Stadtmüller fügte hinzu: „Ein komplett begrüntes Dach kann sehr gut funktionieren. Wir sind hier sehr weit von der Altstadt weg. Das Landratsamt Ostallgäu hat keinen Einwand dagegen.“

„Ich kann nur daran appellieren, mit der Zeit mitzugehen und nicht immer nur zurückzuschauen“, sagte Thomas Scheibel (FWF). Schließlich schreite die Erderwärmung voran, die zunehmende Unwetterereignisse mit sich bringen werde. „Die Technik ist vorangeschritten. Ein Dach dicht zu kriegen, ist im eigenen Interesse der Bauherren.“



Keine Diskussionen gab es dagegen bei den Stellplätzen, die aufgrund der Gebäudeverschiebung ebenfalls anders angeordnet werden müssen. Diese sollen als Längs- und nicht als Querparkplätze an der Bildhauer-Sturm-Straße angelegt werden, empfahl die Stadtverwaltung mit Verweis auf die städtische Stellplatzsatzung. Das konnte Jürgen Doser (FWF) nur unterstreichen. Die Stadt soll hier nicht die Fehler, die sie beim Kindergarten gemacht hat, wiederholen, forderte er. „Der Mittlere sieht gar nichts. Er fährt blind raus“, meinte er mit Verweis auf die Querparkplätze. „Das geht gar nicht.“



Vorgaben erfüllt

Mit sechs Stellplätzen und einem Busparkplatz erfülle das Wohnheim die Vorgaben für ein Heim in dieser Größe, erklärte der Planer. „Die Bewohner sind alle so stark beeinträchtigt, dass sie nicht Autofahren können.“ Das bestätigte Claudia Kintrup, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Ostallgäu. „Unter Tag herrscht wenig Betrieb“, fügte sie hinzu. Fahrdienste holen die Bewohner für ihre Arbeit in den Wertachtal-Werkstätten gestaffelt ab, so dass die Busse nicht zur selben Zeit vor der Tür stehen. In dem Gebäude seien drei Wohngruppen mit insgesamt 24 Menschen mit Handicap geplant, die von ein bis zwei Mitarbeitern betreut werden.

Damit auch wirklich nur diese dort parken, forderte Christoph Weisenbach (CSU) einen entsprechenden Passus in die Satzung mitaufzunehmen. Auch eine Verkehrssicherungspflicht für die Parkplätze sollte ergänzt werden.



Am Ende sprach sich das Gremium mit einer Gegenstimme von Magnus Peresson für die gemischte Dachform und einstimmig für die Längsparkplätze aus. Für letztere muss zudem noch der Gehweg verlegt werden.