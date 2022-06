Füssen: Zahlreiche Fahrradunfälle halten Polizei und Rettungsdienst auf Trab

Von: Matthias Matz

Füssen - Zahlreiche Fahrradunfälle ereigneten sich am Pfingstsamstag in Füssen und Umgebung. Dabei verletzten sich mehrere Radfahrer.

Die Polizeiinspektion Füssen musste nach eigenen Angaben am Pfingstsamstag gleich zu mehreren Fahrradunfällen ausrücken.

Am Samstagvormittag war zunächst eine 71-jährige Touristin auf dem Radweg am Forggenseeufer von Dietringen in Richtung Tiefental unterwegs. In einer Linkskurve rutschte das Vorderrad auf dem Kiesweg weg und die Radlerin stürzte zu Boden.

Fußgänger, die sich in der Nähe befanden, eilten der Verletzten zu Hilfe und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um sie. Nach ersten Erkenntnissen zog sich die Frau eine Sprunggelenksverletzung zu und wurde für weitere Untersuchungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen Mittag zwischen Roßhaupten und dem Wanderparkplatz Senkele. Hier war ein Ehepaar auf seinen Pedelecs unterwegs. Auf einem geschotterten Forstweg kam die 75-jährige Frau schließlich nach links in die Böschung und stürzte alleinbeteiligt. Dadurch verletzte sie sich leicht und musste ebenfalls durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am späten Nachmittag kam es dann auch im Bereich des Füssener Wertstoffhofes zu einem Radunfall, wobei ein 52-Jähriger sich leicht verletzte. Der Radfahrer war mit seiner Familie unterwegs und kam nach einem Bremsmanöver an einem Gefälle zu Fall. Auch hier verletzte sich der Radfahrer leicht und musste durch den Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am späten Nachmittag verunglückte schließlich eine 61 Jahre alte Frau in der Lehmannstraße in Füssen. Die Dame stürzte laut Polizei mit ihrem Damenrad nach einem Fahrfehler. Passanten riefen den Rettungsdienst, da sich die Radfahrerin bei dem Unfall verletzt hatte. Auch sie kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Füssen.