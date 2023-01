Füssen: Zapfsäule abgerissen und die Flucht ergriffen

Symbolbild: die Unfallverursacher fuhren einfach davon © Symbolfoto: Panthermedia/albertus engbers

Ein Auto aus Lippstadt riss nach einem gescheiterten Tankversuch den Tankschlauch aus der Säule. Nun ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht

Füssen - Am Montagnachmittag versuchte laut Polizeiangaben ein Auto aus Lippstadt gegen 15 Uhr an der Tankstelle am V-Markt zu tanken. Die Beifahrerin steckte den Tankschlauch in das Auto. Da die Bezahlung nicht funktionierte und das Tanken somit nicht möglich war, fuhr das Fahrzeug weg, vergaß jedoch den eingesteckten Tankschlauch.

Das Auto riss dabei den gesamten Tankschlauch aus der Zapfsäule. Anschließend bemerkten dies der Fahrer sowie die Beifahrerin. Die Beifahrerin stieg aus, legte den kaputten Schlauch vor die Säule und fuhren davon. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Auf den Videoaufzeichnungen konnte ein dunkler BMW/Mini aus Lippstadt erkannt werden. Nun ermittelt die Polizeiinspektion Füssen. Den bislang unbekannten Täter erwartet eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Bei Hinweisen zum Vorfall melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Füssen unter der Telefonnummer 08362/91 23 0.