Füssen: Zweite Chance für die Lieblingshose

Von: Riccarda Gschwend

Ein leichter Fall: Die Hose von Jakob Seitz ist mithilfe der Nähmaschine von Edeltraud Weese im Handumdrehen geflickt. © Riccarda Gschwend

In Füssen gibt es neuerdings in der Stadtbibliothek ein Repair-Cafè für Kleidungsstücke. Der Kreisbote hat sich das einmal angeschaut.

Füssen – Edeltraud Weese wirft einen prüfenden Blick in ihre Fadenschachtel. Sie kramt verschiedene Brauntöne hervor und hält sie an die Cordhose, die ein junger Mann mitgebracht hat. Die Hose, das sieht man, hat ihre besten Tage schon hinter sich. Jetzt durchzieht auch noch ein großer Riss den schon ziemlich verwaschenen Stoff. Wegwerfen kommt für Besitzer Jakob Seitz aber nicht in Frage: „Das ist meine absolute Lieblingshose“, sagt er entschieden.



Edeltraud Weese lacht. „Lieblingsstücke haben es schwer“, meint sie verständnisvoll und fädelt den braunen Faden, für den sie sich inzwischen entschieden hat, in ihre Nähmaschine. Und das ist ja auch der Sinn des textilen Repair-Cafés im neuen „M@chwerk“ in der Füssener Stadtbibliothek: Lieblingsstücke, die beschädigt sind, sollen eine zweite Chance erhalten. Was mit überschaubarem Aufwand gerettet werden kann, wird geflickt.

Eigentlich sieht das Konzept zwar vor, dass die Besitzer mithilfe der versierten Schneiderin ihre Kleidungsstücke selbst bearbeiten – aber im Falle von Jakob Seitz und seiner Cordhose macht Edeltraud Weese eine Ausnahme.

Als der Füssener die Frage verneint, ob er Erfahrung mit der Nähmaschine habe, nimmt die Rentnerin die Sache selbst in die Hand. „Ich drücke ein Auge zu und mache das“, sagt sie schmunzelnd. In wenigen Minuten ist der Riss zugenäht und Jakob Seitz glücklich. „Da hätte ich mit der Hand eine Weile gebraucht“, meint er und wirft eine kleine Spende in die Kaffeekasse.

„Die Grundidee ist, nicht alles gleich wegzuschmeißen, sondern Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten“, erklärt Edeltraud Weese das Konzept des textilen Repair-Cafés, das jetzt zum ersten Mal stattfand. Freundin Susanne Illi nutzte die Gelegenheit für eine eigene Näharbeit, die sie in der Bücherei anfertigte, „weil dort ein großer Tisch steht – und weil meine Freundin Edeltraud mich nebenher unterstützen kann, wenn ich Hilfe brauche“.

Die Füssenerin ist begeistert vom „M@chwerk“ in der Stadtbibliothek als einem „öffentlichen Raum, in dem man zusammen etwas machen kann“. So fänden auch Menschen den Weg in die Bibliothek, die nicht gerne lesen. Das „M@chwerk“ ist ein experimenteller Raum für Ideen, Basteln und Do-it-Yourself-Projekte. Den Besuchern stehen verschiedene Materialien zur Verfügung – angefangen von Experimentierboxen bis zu Handwerks- und Zeichenmaterialien. Gefördert wird das Projekt im Rahmen des von der Bundesregierung aufgelegten Programms „Neustart Kultur“.



Noch wenig Besucher

Beim ersten textilen Repair-Café hielt sich der Besucheransturm noch in Grenzen, was vielleicht auch dem schönen Wanderwetter geschuldet war. Gefordert war Edeltraud Weeses Fachwissen aber dennoch. Von der betagten Jogginghose mit schon stark ausgedünntem Stoff am Gesäß bis zum Loch im Schritt der neuen Lieblingsjeans – die Schneiderin suchte Lösungen für die kleinen wie für die kniffligeren Probleme.



Geplant ist übrigens, die Rettungsaktion für Kleidungsstücke noch öfter anzubieten. Voraussichtlich im Januar soll es das nächste textile Repair-Café geben.

Was man noch wissen muss Das M@chwerk ist ein Projekt im Rahmen von WissensWandel. Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive innerhalb von NEUSTART KULTUR des Deutschen Bibliotheksverbands e.V. (dbv). Gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.