Füssener Altstadt wegen Stadtfest gesperrt

Von: Matthias Matz

Die Füssener Altstadt ist heute und am morgigen Samstag wegen des Stadtfestes für den Verkehr gesperrt. © panthermedia/wuwais

Füssen - Die Altstadt ist am heutigen Freitag und morgigen Samstag, 30. Juli, wegen des Stadtfests für den Verkehr gesperrt. Umgeleitet wird über die B 17 und B 16.

Das gab die Füssener Stadtverwaltung heute Vormittag in einer Pressemitteilung bekannt. Wie bereits berichtet, findet an diesem Wochenende nach einer zweijährigen Corona-Pause erstmals wieder das Füssener Stadtfest statt.

Dabei setzen die Organisatoren auf ein neues Konzept: So soll das Fest heuer die ganze Vielfalt der Straßenkünstler zeigen: Jonglage, Zauberei, Comedy, Pantomime, Theater, Akrobatik, Tanz und Musik – und das ohne große Bühnen, sondern unplugged zwischen Bierbänken, Loungesesseln und Liegestühlen auf den Plätzen und in den Gassen der Altstadt.

Künstlergruppen und Marching Bands aus dem Allgäu bis Afrika sorgen von Ort zu Ort rotierend für Stimmung. Dabei steht das Programm am Freitagabend ganz im Zeichen alpenländischer Klänge – von Alphorn bis Brass – und Trachten. Das Programm startet um 18.30 Uhr mit einem Umzug aller Gruppen zur Festeröffnung am Stadtbrunnen und als Ausklang an diesem Tag können sich die Gäste auf „leuchtende Darbietungen“ ab 22.30 Uhr freuen. Ende der Veranstaltung ist um 23 Uhr.

Am Samstag sind die Künstler und Musiker von 11.30 bis 23 Uhr in der Altstadt unterwegs. Zauberer, Clowns, Stelzenläufer und Musiker wollen sich unter das Publikum mischen.

Für das leibliche Wohl der Festbesucher sorgen an beiden Tagen die Füssener Altstadtwirte.