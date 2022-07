Nach 22 Jahren ist Schluss: Rektor Elmar Schmitt geht in den Ruhestand

Von: Chris Friedrich

Mit Ehefrau Friede und Tochter Johanna hört sich Elmar Schmitt in der ersten Reihe die Reden zu seiner Verabschiedung aus dem Schuldienst an. © Chris Friedrich

Füssen – Nach 22 Jahren als Rektor der Anton-Sturm-Mittelschule geht Elmar Schmitt mit den Sommerferien in Pension.

Bei der Feier zur Verabschiedung des Anton-Sturm-Schul-Chefs im „Haus der Gebirgsjäger“ zollten ihm alle Redner großen Respekt. Sein Nachfolger wird Schmitt Benjamin Vötterle.



Schmitt war vor über zwei Jahrzehnten von Roßhaupten nach Füssen gewechselt. Er habe dies nie bereut, so der künftige Ruheständler in seiner Abschiedsrede, die er auf der Bühne im „Haus der Gebirgsjäger“ vor einer großen Schar geladener Gäste hielt.



Es war mir eine Verpflichtung und Ehre, diese Schule leiten zu dürfen.

In Anspielung auf die umfassende Sanierung der Mittelschule sagte Schulamtsdirektorin Karin Weikmann: Schmitt hinterlasse „keine Trümmer, sondern Schätze“. Hohe Wertschätzung erfuhren Schmitts Leistungen auch in den folgenden Reden. Diese waren gespickt mit Sprachbildern aus dem Segelsport, dem Schmitt begeistert nachgeht. Für die musikalische Gestaltung der Feier sorgten Bläser Florian Mayer und Gitarristen Robert Schilhansl. Die Moderation hatten die Lehrerinnen Anna Jahn und Nicoletta Schelldorf.

Nachfolger von Schmitt ist Benjamin Vötterle. „Sechs Jahre lang haben wir gut zusammengearbeitet. Grob gesagt: Wir hatten viele intensive Momente“, zog der Neue rückblickend Bilanz seiner Zusammenarbeit mit seinem bisherigen Chef.



Die Übergabe von Elmar Schmitt an Benjamin Vötterle wurde bestens vorbereitet.

Schmitt selbst verabschiedete sich sichtlich bewegt und dankte seiner Frau Friede – die als Lehrerin in Roßhaupten gleichzeitig in den Ruhestand geht – mit einem Blumenstrauß. Er schloss seine Rede mit dem Satz: „Es war mir eine Verpflichtung und Ehre, diese Schule leiten zu dürfen.“



Bewegende Momente

Schon zuvor gab es einige bewegende Momente. Handwerksmeister Max Streif aus Rieden a.F. hatte sich spontan zu Wort gemeldet, um insbesondere Schmitts große Verdienste für den „Arbeitskreis Schule und Wirtschaft“ zu würdigen. Die Mittelschule, in der „unser Handwerk jedes Jahr Nachwuchs in hoher Qualität findet, verdient Respekt“, sagte Streif. „Das ist keine Restschule!“. Den „kurzen Dienstweg“, der von Schule und Polizei unter Schmitt für Problemlösungen genutzt wurde, lobte der Füssener Polizeichef Edmund Martin. Gemeinsam sorge man für einen sicheren Schulweg. Schmitt habe sich – immer auch mit Humor – um die Schülschaft und die Familien gekümmert, war auch am Rande der Veranstaltung zu hören.



Lob von Eichstetter

Mit der Stadtverwaltung „wurden bei konstruktiven Terminen sehr gute Ergebnisse erzielt“, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU), der als Erster gesprochen hatte. Die Stadt hatte die Feier, die wegen der Abbrucharbeiten nicht wie gewohnt in der Turnhalle stattfinden konnte, im „Haus der Gebirgsjäger“ möglich gemacht. Dort diente ein Stück aus dem Turnhallenboden der alten Mittelschule als Geschenk an den scheidenden Rektor.



Eine sehr persönliche Rede, in der Schmitts Engagement für den einzelnen Schüler verdeutlicht deutlich wurde, hielt überdies für den Elternbeirat Bianca Aberle.



Was die Schüler der Anton-Sturm-Mittelschule ihrem scheidenden Schulleiter mit auf den Weg geben wollten, trugen die Sprecher aus den Klassen von fünf bis zehn auf der Bühne vor und hängten das Papier nach dem Vorlesen an den aufgestellten „Wunschbaum“. Eine gelungene Überraschung für Schmitt bot nicht zuletzt das Kollegium, das ihn und die zahlreichen Festgäste der Verabschiedung knackig kurz und sehr gelungen mit Sprechtheater unterhielt.