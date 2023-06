Füssener Anwohner setzen sich für Allgäuer Blühwiese ein

Von: Riccarda Gschwend

Natur im Wohngebiet: (von rechts) Elke Maria Deubzer, Klaus Christmann und Eva Enzinger begutachten die Blühwiese in Füssen-West. © Gschwend

In einer Gartenanlage in Füssen-West wurde heuer wegen des nassen Frühjahrs nicht gemäht – was dann geschah, begeistert einige Anwohner.

Füssen – Beim Blick auf das „Große Zweiblatt“ schlagen die Herzen von Dr. Elke Maria Deubzer und Eva Enzinger höher. Dabei handelt es sich um eine geschützte Orchideenart – und sie wächst neuerdings in der Gartenanlage eines Hochhauses in Füssen-West. Dabei ist das Zweiblatt nicht die einzige Kostbarkeit, die hier zu bewundern ist: mehrere Knabenkrautarten und seltene Wiesenblumen dürfen in dem Wohngebiet nun wachsen und gedeihen. Für Deubzer und Enzinger ist das ein riesengroßer Schritt in die richtige Richtung: Die beiden Anwohnerinnen setzen sich dafür ein, dass in den Gärten der Hochhäuser weniger gemäht wird – und ein Stück Allgäuer Blühwiese zurückkehren darf.

„Bei uns wurde in den letzten 50 Jahren der Rasen im Jahr sechs bis sieben Mal gemäht“, erzählt Elke Maria Deubzer. Doch heuer sei alles anders gewesen: durch das nasse Frühjahr und den vielen Regen verzögerte sich die Rasenpflege – und so sprossen im Mai plötzlich seltene Allgäuer Wiesenblumen. Nach einigen Gesprächen und Verhandlungen mit der Hausverwaltung zeigte man sich einverstanden, zunächst nur einen Streifen rund um das Gartengrundstück in der Herzogstraße zu mähen, um die Begehbarkeit zu gewährleisten. In der Mitte wurde der „Wildwuchs“ zugelassen. Ob das so bleibt, ist allerdings noch nicht ganz klar: Die Mehrheit der Wohnungseigentümer müsse dafür stimmen, erklärt Deubzer.



Noch einen Schritt weiter ist man etwa fünfzig Meter weiter. Hier stößt man auf eine „richtige“ Blühwiese, der Thymian duftet, der Klappertopf lässt seine Samenstände klappern, einige Schmetterlinge sind unterwegs und sogar zwei Grillen zirpen. Ein Kontrast zur akkurat gemähten Rasenanlage, die in der Umgebung die Regel ist. Diese Wiese ist deshalb so naturnah, weil sich Evi Vesenmayer vom Verein „Füssen West“ bereits vor mehr als zehn Jahren dafür eingesetzt habe, dass in ihrer Eigentümergemeinschaft beschlossen wurde, nur noch zwei Mal jährlich zu mähen, erzählt Deubzer.



Blumen, Insekten, Vögel

Das Ergebnis begeistert auch den Hobbybotaniker Klaus Christmann, der zum Ortstermin gekommen ist, um mit seinem Fachwissen zu unterstützen. Er weiß: Auf dem seit zehn Jahren extensiv gepflegten Grundstück wachsen 15-20 Pflanzenarten pro Quadratmeter. In einem normalen Rasen sind es lediglich drei bis fünf Arten. Und er gibt zu bedenken: „Es geht auch um die Insekten – Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge. Und in Folge davon um die insektenfressenden Vögel wie Schwalben. Die brauchen die Insekten.“ Er wünscht sich ein Umdenken bei den Grundstückeigentümern und der Stadt. „Wir müssen dazu lernen“, sagt er.



Elke Maria Deubzer und Eva Enzinger finden es faszinierend, wie schnell die Allgäuer Wildpflanzen wieder kommen, wenn man sie lässt. „Es ist alles da, man muss es nur zulassen“, sagt Deubzer. Zentral sei, dass nicht gedüngt werde – denn die meisten Wildblumen bevorzugen magere Böden. Und dass nur zwei Mal pro Jahr gemäht werde. Gar nicht zu mähen sei auch keine gute Lösung, bestätigt Klaus Christmann, das führe zu Verbuschung. „Zwei Mal mähen ist ideal“.

Teil der regionalen Identität

Nun hoffen die Füssener Naturfreunde, dass ihr Beispiel Nachahmer findet und künftig noch weniger Rasenflächen und mehr Blühflächen zu finden sind. Man merke aber bereits einen Paradigmenwechsel, finden sie. „Das ist so schön“ – diese Rückmeldung hätten sie schon öfter gehört. Für Elke Maria Deubzer steht fest: „Eine blühende Wiese gehört ins Ostallgäu. Sie ist ein Teil unserer regionalen Identität.“