Füssener Bergsteiger Luis Stitzinger erklimmt zum zweiten Mal den Mount Everest

Stitzinger schafft es wieder

Füssen/Mount Everest – Der Füssener Profibergsteiger und Staatlich geprüfte Berg- und Skiführer Luis Stitzinger (53) hat nach seiner Besteigung des Mount Everest 2019 über die tibetische Nordroute jetzt auch den Aufstieg über die Südroute in Nepal geschafft.

Nach nur 16 Tagen Expeditionsdauer stand er Mitte Mai nach eigenen Angaben mit seinem Einzelgast Graham Keene aus Großbritannien – mit 68 Jahren nun der älteste britische Gipfelgänger – zum zweiten Mal auf dem höchsten Berg der Welt. Mittlerweile ist Stitzinger schon wieder zuhause im Ostallgäu.

Neben dem Füssener und Graham Keene erreichten auch alle weiteren dreizehn Teilnehmer, drei Führer und zwei Filmteammitglieder des Expeditionsveranstalters „Furtenbach Adventures“ aus Innsbruck – dessen Team Keene und Stitzinger angehörten – am 13. Mai erfolgreich den Gipfel über die nepalesische Südroute. Nach elf Todesfällen und endlosen Staus stand der 8849 Meter hohe Everest zuletzt 2019 stark in der Kritik.



Nur wenige sind unterwegs

„Zusammen mit unserer 17-köpfigen Gruppe waren insgesamt nur etwa 80 bis 90 Leute unterwegs. Das ist für den Everest wirklich sehr wenig“, berichtet Stitzinger über die zurückliegende Tour. Ebenso unspektakulär wie die Begehungszahlen seien die Temperatur- und Wetterverhältnisse am Berg gewesen. „Minus 17 bis 19 Grad auf Gipfelhöhe, das ist für den Everest gewissermaßen Badewetter.“

Die Normaltemperaturen auf dieser Höhe lägen üblicherweise bei – 26 bis – 28° C. Zu verdanken sei dies alles einer ungewöhnlich heißen und stabilen Wetterlage über Asien, deren Heißluftblase über dem Himalaya sogar den Jetstream – eine atmosphärische Ausgleichsströmung auf 10.000 m.ü.M., die regelmäßig für Probleme beim Höhenbergsteigen sorgt – abgehalten habe, erläutert er. Das sei eine laut Meteorologen einmalige Konstellation seit Aufzeichnung der Wetterdaten.



Zum zweiten Mal oben

Mit der Besteigung über die Südroute war der Füssener zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Jahren am höchsten Berg der Erde erfolgreich (der Kreisbote berichtete mehrfach). Das erste Mal, 2019, gelang ihm als Bergführer desselben Veranstalters mit einer Gruppe von sechs Teilnehmern der Anstieg über die Nordroute, den Nordost- und Nordgrat vom 5200 Meter hohen Basislager auf der tibetischen Hochebene aus. Vorvergangene Woche bestieg er mit seinem Einzelgast die Südroute über das „Western Cwm” und den Südgrat vom nepalesischen Basislager auf 5300 Metern auf dem „Khumbu-Gletscher”.

Dennoch habe es auch dieses Mal Schwierigkeiten bei der Besteigung gegeben, gibt der Bergführer zu. „Unglaublich langsame Bergsteiger haben am Anfang alle über Stunden hin aufgehalten, bis sie endlich am 'Balcony' (Schneebalkon nach fünf Stunden Gehzeit, Beginn des Gratabschnitts zum Südgipfel, 8751 Meter, Anm.d.Red.) passiert werden konnten“, erzählt Stitzinger. „Eigentlich müsste ich es ja mittlerweile gewohnt sein, doch so viel Eigennützigkeit – andere stundenlang warten zu lassen, nur um selbst ein paar wenige Minuten beim Durchlassen Schnellerer vermeiden zu können – geht mir nach wie vor nicht in den Kopf.“



„Das Schöne überwiegt“, zieht Stitzinger dennoch ein positives Fazit seiner jüngsten Besteigung des Mount Everest. An einem Traumtag auf dem höchsten Gipfel der Erde zu stehen und die wolkenlose Aussicht über den gesamten Himalaya, die tibetische Hochebene und das subtropische Vorland genießen zu dürfen, sei schließlich keine Selbstverständlichkeit. Und nun kenne er beide Routen auf den höchsten und bekanntesten Berg der Welt. „Das macht mein Bild vom Everest komplett, darüber freue ich mich am meisten“, sagt der 53-Jährige schmunzelnd.



Harte Vorbereitung

Doch ohne ein gewissenhafte Vorbereitung ist eine solche Tour auch für Profis wie Stitzinger nicht machbar. Zur Vorbereitungsstrategie des Innsbrucker Veranstalters „Furtenbach Adventures” gehören deshalb unter anderem ein sechswöchiges Hypoxie Training zu Hause (Schlafen unter eingeschränkter Sauerstoffzufuhr im eigenen Bett) sowie ein Kontrolldurchgang an einem Sechstausender (Mera Peak, 6476 Meter) mit mehreren Hochlagern, den die Gruppe zusammen am 27. April bestieg. „Nur so und unter Verwendung von künstlichem Sauerstoff bei der Bergbesteigung ist eine so unglaublich kurze Zeit überhaupt zu schaffen“, betont Stitzinger.

Der Füssener Profibergsteiger und Berg- und Skiführer hält übrigens zusammen mit seiner Frau Alix von Melle – nach eigenen Angaben mit sieben bestiegenen Achttausendern ohne Verwendung von künstlichem Sauerstoff die derzeit erfolgreichste deutsche Höhenbergsteigerin – zwei Multivisionsvorträge über den Mount Everest und weitere gemeinsame Achttausender-Expeditionen: Am 7. Juli in der „Tiefstollenhalle” in Peißenberg und am 8. Juli in der „Filmburg” in Marktoberdorf.

kb