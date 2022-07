Füssener Bergwachtjugend sammelt Müll am Lechfall

Die Jungbergwachtler seilen sich vom Maxsteg in die Lechfall-Schlucht ab. © Bergwacht Füssen

Füssen – Auch heuer hat die Jugend der Bergwacht Füssen wieder am Lechfall trainiert und dabei die Gegend vom Unrat befreit. Dabei brachten sie Erstaunliches zu Tage.

Bereits seit einigen Jahren übt die Bergwachtjugend am Maxsteg über dem Lechfall und befreit dabei die Gegend von Unrat. An mehreren Stationen bildeten dabei drei aktive Einsatzkräfte insgesamt neun Jugendliche aus. Am Seil gesichert reinigten sie zunächst zu Fuß die oberen Bereiche. Anschließend seilten sie sich ab und befreiten die unteren Bereiche vom Unrat. Der Aufstieg gelang dann wieder an einem selbst aufgebauten Seilgeländer.



Neben dem üblichen Abfall wie Tüten, Masken, Flaschen oder auch Dosen fanden die Jungbergwachtler auch ein Wahlplakat, ein Handy, Krücken und Wanderstöcke in der Schlucht und sowie den angrenzenden Abhängen.



Diese Ausbildung ist nach Angaben der Bergwacht Füssen für die Jugendlichen ein lehrreiches Erlebnis und noch dazu eine gute Sache für die Natur.