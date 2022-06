Füssener Delegation besucht Palestrina und erneuert Städtepartnerschaft

Zweiter Bürgermeister Christian Schneider (v.l.), Bürgermeister Maximilian Eichstetter, Palestrinas Rathauschef Mario Moretti sowie Simone Coccia, Ratspräsident von Palestrina, bei der Erneuerung der Städtepartnerschaft. © Stadt Füssen

Füssen – Die Stadt Füssen und ihre Partnerstadt Palestrina haben ihren Partnerschaftsvertrag erneuert. Eine Delegation rund um Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) fuhr jetzt in die Stadt, die nahe Rom liegt, und unterzeichnete das Dokument.

Der Reisegruppe aus dem Ostallgäu wurde auf der viertägigen Fahrt viel Kultur und üppige Abendessen geboten. Es war aber vor allem die Herzlichkeit der Offiziellen und Bürger Palestrinas, die die Reisegruppe begeisterte.

Die Erneuerung des Städtepartnerschaftsvertrags zwischen Palestrina und Füssen war der Höhepunkt der Reise, die die städtische Delegation kürzlich anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft unternahm. Palestrina zeigte, was es hat, und lud zum Festakt ins prächtige archäologische Museum der Stadt. Palestrinas Bürgermeister Mario Moretti sagte in seiner Rede beim Festakt, dass heute ein „wertvolles Jubiläum“ gefeiert werde. Die Beziehungen beider Städte seien geprägt von Brüderlichkeit und gemeinsamen kulturellen Austausch. Moretti brachte seinen Wunsch zum Ausdruck, dass sich „auch unsere Kinder treffen und ihre Erfahrungen austauschen können im Namen eines Europas, das auf den Werten Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität aufgebaut ist“.



Vertrauen und Toleranz

Füssens Bürgermeister Eichstetter erinnerte in seiner Rede an die vielen gegenseitigen Besuche, die in den 50 Jahren des Bestehens der Städtepartnerschaft stattfanden und unterstrich die Bedeutung weiterer gemeinsamer Aktivitäten: „50 Jahre einer Partnerschaft müssen gepflegt werden wie eine Ehe. Sie besteht aus Vertrauen, gegenseitigem Austausch, Toleranz und positivem Gedankengut.“

Eichstetter würdigte in seiner Rede außerdem das Engagement des gebürtigen Füsseners Erwin Wäspy und von Prof. Angelo Mercuri, die die Partnerschaft zwischen beiden Kommunen initiierten, sowie den jahrelangen Einsatz der damaligen Kulturamtsleiterin Cilly Kahle für die Freundschaft zwischen den Städten.

Interessantes Rahmenprogramm

Nach der offiziellen Erneuerung des Städtepartnerschaftsvertrags trug der „Polyphonchor der Stadt Palestrina“ zwei Stücke vor. Um den Tag gebührend ausklingen zu lassen, luden die Gastgeber anschließend zu einem Galaabend mit Sechs-Gänge-Menü und Livemusik.



Rund um die Festlichkeiten anlässlich der Vertragsverlängerung hatte die Stadtverwaltung ein interessantes Programm organisiert. So besuchte die Reisegruppe Rom und die Altstadt Palestrinas samt Geburtshaus des berühmten Sohns der Stadt, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Auch eine Besichtigung des Weinguts „Imperatori” in der Stadt Frascati stand auf dem Programm – natürlich mit Weinprobe. Auf der Rückfahrt machte die Gruppe Halt in Tivoli und besichtigte die Villa d´Este mit ihren üppigen Gärten und Wasserspielen.

kb