Füssener Ehrenbürger Alfred Köpf wird 95

Ehrenbürger: Alfred Köpf (Mitte) anlässlich seines 95. Geburtstags mit den Gratulanten Maximilian Eichstetter (rechts) und Christian Schneider. © Stadt Füssen

Seinen 95. Geburtstag hat jetzt der Füssener Ehrenbürger Alfred Köpf feiern dürfen. Die Stadt am Lech hat dem gelernten Schreinermeister viel zu verdanken.

Füssen – Wenn der Ehrenbürger der Stadt Füssen Alfred Köpf Geburtstag hat, kommen schon mal zwei Bürgermeister vorbei: Rathauschef Maximilian Eichstetter und der Zweite Bürgermeister Christian Schneider gratulierten Köpf zum 95.

Alfred Köpf machte nach dem Schulabschluss eine Lehre bei Schreinermeister Georg Steger in der Brunnengasse und bestand die Lehre 1944 als Landesinnungsbester. In den letzten Kriegstagen geriet er in amerikanische Kriegsgefangenschaft, erst im November 1945 kehrte Köpf nach Füssen zurück. Nach der Meisterprüfung eröffnete er 1955 seinen eigenen Betrieb. Seine Frau Franziska schenkte ihm vier Kinder.



1965 trat er in die CSU ein, ein Jahr später zog er in den Stadtrat ein – und gab von Anfang an Gas: So entwickelte Köpf etwa Bebauungspläne für den damals noch fast unbebauten Füssener Westen oder erarbeitete einen Entwurf zur Stadtentwicklung. Aus diesem Entwurf resultierte z. B. der Grenztunnel und die A7 mit Anschluss an das internationale Verkehrsnetz sowie die Nordumgehung von Füssen. Für seine Verdienste um die Stadt wurde Alfred Köpf 2009 zum Ehrenbürger Füssens ernannt