Füssener Eltern müssen deutlich mehr zahlen

Von: Matthias Matz

Teilen

Für die Betreuung ihrer Kleinen in den Füssener Kindergärten müssen Eltern ab dem neuen Kindergartenjahr deutlich mehr bezahlen. © PantherMedia/HighwayStarz

Für die Betreuung ihrer Kinder müssen Füssener Eltern bald deutlich tiefer in die Tasche greifen. Begründet wird dies mit der angespannten Haushaltslage der Stadt.

Füssen – Für die Betreuung ihrer Kinder im Kindergarten müssen Eltern ab September spürbar höhere Gebühren zahlen: Bei drei Gegenstimmen hat der Stadtrat am Dienstag den Weg für eine Beitragserhöhung im städtischen Kindergarten „Zwergenburg“ in Hopfen frei gemacht. Da die Stadtverwaltung mit den Trägern der übrigen Kindergärten in der Stadt vereinbart hat, dass diese gleichziehen, werden auch dort die Preise steigen. Und auch die Gebühren für die Kinderkrippen werden angehoben.

Für die Eltern von Kindern im Kindergartenalter kommt es derzeit Schlag auf Schlag: Nachdem die Elternbeiträge für die Betreuung der Kinder zuletzt erst zum 1. Januar 2022 angehoben worden waren, folgt zum 1. September die nächste Erhöhung. Demnach kostet der günstigste Tarif (bis zu vier Stunden Betreuung) ab dem neuen Kindergartenjahr 160 statt wie bisher 100 Euro im Monat. Darüber hinaus müssen für jede weitere Stunde zehn Euro gezahlt werden. Schluss ist bei 210 Euro für bis zu neun Stunden Betreuung. Bisher lag das Limit bei 140 Euro. Dadurch sollen rund 300.000 Euro mehr eingenommen werden.

Hoher Zuschussbedarf

Der für die Kindergärten zuständige Amtsleiter Markus Gmeiner begründete die erneute Beitragserhöhung – gegen die sich der Elternbeirat der „Zwergenburg“ übrigens mehrfach ausgesprochen hat – mit der extrem angespannten Haushaltslage der Stadt und verwies auf den hohen Zuschussbedarf der Kindertageseinrichtungen in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro jährlich (der Kreisbote berichtete am Mittwoch).

Allein für den Betrieb der „Zwergenburg“ musste die Kommune im Jahr 2021 100.000 Euro aus der Stadtkasse zuschießen. Das Landratsamt habe die Stadt deshalb bereits im vergangenen Jahr dazu aufgefordert, die Einnahmen zu erhöhen. Die zum 1. Januar 2022 eingeführten neuen Beitragssätze hätten aber lediglich zu Mehreinnahmen in Höhe von rund 25.000 Euro geführt. Das entspreche gerade einmal einem Prozent des Defizits, heißt es dazu in der Verwaltungsvorlage.



Dabei hätte es für die betroffenen Eltern noch dicker kommen können. Ursprünglich hatte die Verwaltung geplant, die Gebühren auf das Niveau der Gemeinde Schwangau anzuheben. Dort müssen die Eltern ab 1. September alle zwei Stunden 100 Euro mehr zahlen als bisher. Das Maximum beträgt 220 Euro (bis acht Betreuungsstunden). In einem Gespräch mit den Leiterinnen der Füssener Kindergärten sei dieser Vorschlag der Stadtverwaltung aber noch abgemildert worden, berichtete dazu Barbara Henle, CSU-Stadträtin und Leiterin des Kindergartens St. Gabriel.



Sie betonte zudem genau wie Amtsleiter Gmeiner, dass die höheren Gebühren nur so lange gelten sollen, wie der Freistaat 100 Euro Elternbeitragszuschuss auszahle. Streiche München diese Unterstützung, müssen auch die Gebühren für Füssen neu verhandelt werden. Für die Anhebung in Zehnerschritten habe man sich nach langen Gesprächen bewusst entschieden, so Henle weiter. So solle vermieden werden, dass Eltern weniger Stunden buchen als sie eigentlich brauchen.



Deutliche Kritik

Gleichwohl kritisierte vor allem Ilona Deckwerth von der Füssener SPD die neue Gebührensatzung. „Das konterkariert alle Bemühungen um eine frühkindliche Bildung“, sagte sie. Vor allem für alleinerziehende Frauen in Teilzeit oder im Niedriglohnsektor sei die Erhöhung schwer zu stemmen. „Für die, die nicht so gut betucht sind, ist das eine Riesensumme.“ Stadtverwaltung und Kommunalparlament warf sie vor, die falschen Prioritäten zu setzen. „Die Frage ist, wofür gebe ich das Geld aus: für die Betonierung einer Wendeplatte am Busbahnhof oder die frühkindliche Bildung“, so Deckwerth.



Henle widerspricht

CSU-Ratsfrau Henle gab Deckwerth zwar dahingehend recht, dass Bildung für Kinder kostenlos sein sollte. Das hätten jedoch die Länder „verbockt“. Dass Frauen mit niedrigem Einkommen besonders von den höheren Beiträgen betroffen seien, wollte sie so jedoch nicht stehen lassen. Zum einen erstatte das Landratsamt diesen die Kosten, zum anderen seien in Füssen nur wenige davon betroffen.



Gegen die neuen Gebühren sprach sich auch Anna Verena Jahn (Grüne) aus. Hier sei der Staat geforderte betonte sie. Zudem befürchte sie ebenfalls, dass Frauen in Teilzeit oder mit niedrigem Einkommen wie in der Hotellerie oder Gastronomie die neuen Beiträge sich nicht leisten könnten und sich arbeiten somit für sie nicht mehr lohne. Dem widersprach Andreas Eggensberger (CSU). Der Hotelier verwies darauf, dass in seiner Branche zuletzt Lohnsteigerungen von bis zu 30 bis 40 Prozent zu verzeichnen gewesen seien.



Neben höheren Beiträgen für die Kindergärten beschloss der Stadtrat auch steigende Beiträge für die fünf Kinderkrippen. Ebenfalls ab 1. September müssen hier 260 bis 350 Euro (180 bis 288 bisher) gezahlt werden, wobei sich die Beiträge hier pro Stunde um jeweils 15 Euro erhöhen. Davon erhofft sich die Verwaltung Mehreinnahmen bzw. eine Reduzierung des Defizits um 76.000 Euro.