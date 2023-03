Engagement für den fairen Handel

Teilen

Auszeichnung: Stolz zeigt Schüler Thomas Sengül die Urkunde. Dr. Ina Schicker (links) und Landrätin Maria Rita Zinnecker lobten das Engagement der Erich-Kästner-Schule. © Chris Friedrich

Die Füssener Erich-Kästner-Schule hat allen Grund zum Feiern: Sie trägt nun offiziell den Titel „Fairtrade-School“. Dafür müssen fünf Kriterien erfüllt sein.

Füssen – Die Schulgemeinschaft der Füssener Erich-Kästner Schule hat allen Grund zu feiern: die von Dr. Ina Schicker überreichte Urkunde bestätigt den Titel „Fairtrade School“. Der Verein Fairtrade Deutschland, den Schicker in der Auszeichnungsfeier vertrat, würdigt das vorbildliche Engagement von Schülern, Lehrern und Eltern im Hinblick auf den fairen Handel.

„Fairtrade, fairtrade, fairtrade, unsere Schule weiß wie`s geht“, sangen die teilnehmenden Kinder. Sie gestalteten voller Begeisterung den Schlussakkord in der Auszeichnungsfeier, zu der Dr. Ina Schicker die Urkunde mitgebracht hatte. „An der Schule wird der Fairtrade-Gedanke schon viele Jahre in Zusammenarbeit mit dem Weltladen am Brotmarkt in Projekten vorbildlich umgesetzt“, sagte die Repräsentantin des Vereins Fairtrade Deutschland. „Ich konnte die Urkunde schon vielen Schulen überreichen. Jetzt freue ich mich, da ich in Füssen wohne, dass die Erich-Kästner Schule verdientermaßen an der Reihe ist.“



Matthias Trautner aus dem Schulleiterteam, der als Moderator der Feier und beim „Schokoladen-Rap“ einen souveränen Auftritte hatte, teilte seine Freude mit: „Noch vor dem Gymnasium sind wir ausgezeichnet worden!“. Als Fairtrade-Schule geht die Schülerschaft gemeinsam mit dem Lehrerkollegium und Eltern die Verpflichtung ein, am Engagement festzuhalten. Nach zwei Jahren wird geprüft, ob der Titel weiterhin verdient ist.

Schüler ernten Beifall

Im Rahmen der Feier mit Blick auf den „Fair-Trade-Kiosk“ im Foyer standen nicht nur die Grußworte von Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU) und Füssens Pressesprecher Felix Blersch als Vertreter der Stadt im Mittelpunkt: kleinere Schülergruppen traten auf und ernteten für ihre Beiträge jeweils tosenden Applaus. Begeisterung bei den am Boden sitzenden kleineren Schülerinnen und Schülern löste Edith Kaiser aus. Die Vorsitzende des Vereins „Eine Welt“ übergab Süßigkeiten in die Hände von Schülervertretern.

Für das Thema Fairtrade weiter sensibilisieren und darüber aufklären – das haben sich die Fairtrade-Schulteams auf ihre Fahnen geschrieben. An Projekt-Beispielen wurde aufgezeigt: der Fairtrade-Gedanke ist in vielen Bereichen des schulischen Alltags integriert. Schulleiterin Angelika Oswald sagte: „Wir tragen hiermit unseren Teil dazu bei, das Bewusstsein für einen gerechten Welthandel zu stärken.“

Um Fairtrade-Schule zu werden, müssen fünf Kriterien erfüllt sein: Zunächst muss ein Fairtrade-Schulteam gegründet werden – die Lehrerinnen Ilona Deckwert und Elisabeth Haberkorn waren hier federführend. Im sogenannten Kompass werden die Ziele als zukünftige Fairtrade-School festgehalten. Neben dem Einsatz von fairen Produkten an der Schule wird der faire Handel im Unterricht behandelt und mindestens eine Veranstaltung zum fairen Handel pro Schuljahr muss organisiert werden. (cf)