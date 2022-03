Füssener Festspielhaus: König Ludwig II. trifft auf Popstar Falco

Von: Chris Friedrich

Teilen

Dr. Konstantinos Kalogeropoulos hat ein neues Stück geschrieben. Mit „Ludwig meets Falco“ bringt er das zweite Cross-Over-Projekt auf die Bühne des Festspielhause. © Peter Neher

Füssen – Am Samstag, 20. August, ist um 19 Uhr ein neues Cross-Over-Projekt von Dr. Konstantinos Kalogeropoulos im Festspielhaus Neuschwanstein zu sehen.

In der Show „Ludwig meets Falco“ stehen die Musicalstars Matthias Stockinger als Ludwig II. und Alexander Kerbst als Falco auf der Bühne.



Mit Klavierkonzerten auf Facebook konnte Dr. Konstantinos Kalogeropoulos während der Lockdowns zumindest sonntagabends seine Zuhörer erreichen. „Ich bin in den letzten Jahren dadurch wirtschaftlich besser zurecht gekommen als andere Künstler. Außerdem habe ich die Zeit genutzt, um eine neue CD einzuspielen“, erzählt der Profi-Musiker, der zum Team des Festspielhaus „Neuschwanstein“ zählt, im Gespräch mit dem Kreisboten. Nun freut er sich, wieder live mit Kollegen auftreten zu können.

Konsti – wie man ihn nennen darf – brennt darauf, wieder auf der Bühne zu stehen. Nach dem Erfolg der ersten „Ludwig meets...“-Show (Titel: „Ludwig meets Michael Jackson”) vor ausverkauftem Haus treten im nächsten Cross-Over-Projekt aus seiner Feder die Musicalstars Matthias Stockinger als Ludwig II. und Alexander Kerbst als Weltstar Falco auf.

Dass beide Songs im Duett singen, wird als Highlight der Show angekündigt. Wie Kerbst seine unterschiedlichen Rollen als Wiener Weltstar Falco – er tourte mit dem gleichnamigen Musical – und als Dr. Gudden aus dem Ludwig-Musical an diesem Abend elegant unter einen Hut bringen wird, darf vom Publikum mit Spannung erwartet werden.



Bei der Begegnung des Märchenkönigs mit dem ebenfalls schillernden Popstar lässt Konsti noch Raum für Akrobatik und Tanz. Zur von ihm erdachten fantasievollen Musikrevue, die er selbst musikalisch leitet, zählen Auftritte eines Backgroundchors und einer Band, die weiß, wie man mit Power rockt.

Konsti fasst zusammen: „Beide exzentrischen Persönlichkeiten werden in einer musikalischen und spektakulären Hommage miteinander verknüpft.“ Er sieht das Festspielhaus Neuschwanstein für seine neue Eigen-Produktion als den idealen Ort, „um die Visionen des Falken aus Wien mit denen des Bayerischen Märchenkönigs in einer atemberaubenden Show zu verbinden.“



Das Stammpublikum kennt von Konsti auch leisere Töne.Vor allem als sensibler Dirigent arbeitet er am Festspielhaus Neuschwanstein seit 2016 mit Erfolg. Er versteht sich dabei als „Dienstleister“, wie er seine anspruchsvollen Aufgaben bei den Musical-Aufführungen selbst definiert. Darüber hinaus konzipiert er Pop-Events, die beim Publikum gut ankommen.



Fast zu Olympia gereist

Beim Telefongespräch fällt auch das Stichwort „Olympia“. Fast wäre er nämlich 2010 bei den Spielen in Vancouver für Griechenland als Partner einer Eiskunstläuferin angetreten. „Ich sollte da für mich überraschenderweise ganz kurzfristig einspringen, doch es hat letztlich nicht geklappt“, erinnert er sich.



Konsti, der 1982 in Stuttgart geboren wurde und in Esslingen lebt, war bis zu seinem 18. Lebensjahr aktiver Eiskunstläufer. Eine schöne Erinnerung an die Zeit auf dem Eis, wo Konsti als Sechsjähriger erste Erfahrungen sammelte, geht auf 2002 zurück. Stolz erzählt er: „Ich habe vor über 20 Jahren mit dem Synchron-Team aus Mannheim Bronze bei den Deutschen Meisterschaften gewonnen.“



Heute gewinnt er die Herzen der Zuhörer, die seine Auftritte auf der großen Bühne oder zum Beispiel auch im Panoramasaal erleben. Konzerte am Piano finden viel Anklang.



Weitere Projekte geplant

Befragt zu seinen ersten Besuchen in Füssen, kommt der Eiskunstlauf ins Spiel. „Ich war mit Trainerin Anzelica Suropova im Bundesleistungszentrum“, berichtet er. Einen dauerhaften Kontakt knüpfte er zu Theaterdirektor Benjamin Sahler. Zwischen den beiden stimmte von Anfang an die Chemie.



Sportlich einst top, immer noch fit, hochmusikalisch und nicht zuletzt promoviert als Musikwissenschaftler im britischen Lester dirigiert Konsti auch das Musical „Zeppelin“, das Mitte Mai seine Wiederaufnahme feiern wird. Auf den Erfolgen mit seinen Eigenproduktionen wie „Absolute! Musical and Pop!“ wird er sich nicht ausruhen. Für 2023 arbeitet er an weiteren Ideen, wie er gegenüber dem Kreisboten betont. Wichtig ist ihm dabei die Kooperation mit der Gastronomie des Festspielhauses.