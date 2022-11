Gewerbesteuererhöhung in Füssen: »Mit Maß und Ziel«

Von: Matthias Matz

Gewerbetreibende in Füssen - unser Symbolbild zeigt die Firma PMG - müssen künftig etwas mehr Steuern zahlen. © Archiv/Matz

Gewerbetreibende müssen in Füssen künftig mehr Steuern zahlen. Das hat der Finanzausschuss beschlossen. Das letzte Wort hat der Stadtrat.

Füssen – Galt eine Erhöhung der Grundsteuer bislang vor allem als mit der CSU nicht machbar, hat bei den Füssener Christsozialen mittlerweile ein Umdenken stattgefunden: Mit den anderen Fraktionen stimmten sie am Dienstagabend im Haupt- und Finanzausschuss für eine Anhebung des Gewerbesteuer-Hebesatzes von 360 auf 380 Prozent. Betroffen davon sind rund 420 Füssener Unternehmen.



Wie schon bei der Erhöhung der Grundsteuer B blieben die Kommunalpolitiker damit allerdings deutlich unter der Forderung der Stadtverwaltung von 400 Prozent. Dadurch hatte sich die Kämmerei Mehreinnahmen in Höhe von rund 580.000 Euro erhofft. Ob der Ausschuss das mittrage, sei „eine politische Entscheidung”, betonte Kämmerer Thomas Klöpf. Seit 1977 hat kein Stadtrat mehr den Gewerbesteuer-Hebesatz in Füssen angetastet, berichtete er.

Letztlich fiel die „politische Entscheidung” eindeutig aus: Einstimmig beschlossen die Ausschuss-Mitglieder auf Vorschlag der CSU eine Anhebung auf nur 380 Prozent. In Anbetracht der finanziellen Situation müsse zwar etwas getan werden, erklärte CSU-Fraktionschef Peter Hartung.

Auf der anderen Seite dürfe man nicht vergessen, dass das Geld den Unternehmen fehlen werde. Zudem sollten die Nachbarkommunen und deren Hebesätze im Blick behalten werden. Im Vergleich liege Füssen ohnehin schon mit an der Spitze. Lediglich Nesselwang hat mit 380 Prozent bislang einen höheren Hebesatz verlangt. Darüber hinaus müsse davon ausgegangen werden, dass im Zuge der Haushaltskonsolidierung in absehbarer Zeit neuerliche Erhöhungen beschlossen werden müssten.



Eine Einschätzung, die Christine Fröhlich, Fraktionsvorsitzende der Füssener Freien Wähler (FWF) „voll unterstreichen” konnte. „Der Hebesatz ist ein Standortfaktor”, betonte sie.



Gegen eine Anhebung auf 400 Prozent sprach sich auch Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) aus. „Die 380 Prozent sind ein Mittelweg mit Maß und Ziel”, sagte der Rathauschef. Von Vergleichen mit anderen Gemeinden im Umland hielt er angesichts der Unterschiede nichts und verwies auf Füssens Rolle als „Nahversorgungszentrum”. Das bedeute, dass die Stadt große Flächen an Nahversorger vergeben habe, während kleinere Kommunen auf ihren Gewerbeflächen heimische Handwerksbetriebe ansiedeln könnten.



Niko Schulte von Füssen-Land erklärte, dass der Gewerbesteuer-Hebesatz nicht das Hauptproblem sei, Betriebe nach Füssen zu locken. „Es geht nicht um zehn Prozente mehr oder weniger, sondern um die Flächen”, so der Fraktionschef der Wählervereinigung. Und davon könne die Stadt derzeit schlicht keine anbieten. „Wir brauchen uns nicht zu verkopfen, ob jemand wegen der Steuer nicht kommt. Die kommen nicht wegen der fehlenden Flächen!”



Damit sprach Schulte ein Problem an, dass in der Stadtverwaltung seit längerem nur allzu gut bekannt ist. So bestätigte Eichstetter, dass es zahlreiche Anfragen von Unternehmen gebe, die sich in der Lechstadt niederlassen wollten. Allerdings stehen derzeit schlicht keine Gewerbeflächen zur Verfügung. „Kein Gewerbetreibender hat nach dem Hebesatz gefragt, sondern nach Flächen”, so der Bürgermeister.



Bestätigt werden muss der Beschluss des Ausschusses noch vom Stadtrat.