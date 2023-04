Feierlicher Appell: Gebirgsaufklärungsbataillon begrüßt neue Kompaniechefs

Besonderer Appell vor besonderer Kulisse: Bataillonskommandeur Alfred Hugger übergibt die 2. und 4. Kompanie ihren neuen Chefs. © Hegenbarth

Wechsel an der Spitze einer Kompanie sind nichts ungewöhnliches. Wenn aber gleich zwei Chefs gehen, ist das Grund genug für einen Appell vor besonderer Kulisse.

Füssen/Schwangau - Bei einem öffentlichen Bataillonsappell in Schwangau verabschiedete Oberstleutnant Alfred Hugger, Bataillonskommandeur des Gebirgsaufklärungsbataillon 230, jetzt gleich zwei Kompanieführer: Sowohl die 2. als auch die 4. Kompanie bekommen einen neuen Chef. Begleitet wurde der feierliche Appell vor der Kulisse von Schloss Neuschwanstein von zahlreichen geladenen Gästen, ehemaligen Kameraden, Weggefährten und Familienmitgliedern der Soldaten.

Ein Wechsel der Kompanieführung erfolgt in der Regel nach drei Jahren. Da es in diesem Fall gleich zwei Männer waren, die ihren Dienst im Bataillon beendeten, entschloss Oberstleutnant Hugger sich, den Appell öffentlich auszurichten. Seinen Dank richtete er deshalb an Schwangaus 1. Bürgermeister Stefan Rinke (CSU) und den Grundbesitzer, die das Areal für den Appell zur Verfügung gestellt hatten.

Von den beiden Partnergemeinden der betreffenden Kompanien waren ebenfalls die Bürgermeister erschienen. So befanden sich Alfons Haf (Pfrontner Liste) aus Pfronten (2. Kompanie) und Albert Schreyer aus Lengenwang (4. Kompanie) ebenfalls unter den geladenen Gästen.



Große Verdienste

Hugger dankte den scheidenden Kompaniechefs – deren Namen hier genau wie der ihrer Nachfolger aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden – für ihren Einsatz. In den vergangenen Jahren hätten beide mit ihren Kompanien einiges geleistet. So fand jüngst das „Gebirgsleistungsabzeichen Winter“ statt, die 2. Kompanie war auf einer Übung in Landsberg und die 4. Kompanie absolvierte ihre Dienstpostenausbildung an der Drohne „Luna“ und dem Radarsystem.

uch die kommenden Monate seien gespickt mit Vorhaben. Ausbildungen gelte es ebenso zu durchlaufen wie Übungen. „Unsere Devise muss lauten: Wir müssen kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen.“ Obwohl nun zwei wichtige Dienstposten neu besetzt sind, sei er zuversichtlich, dass das gut gelingen werde.



Nah an den Soldaten

Neuer Chef der 2. Kompanie der Gebirgsaufklärer ist Hauptmann S., der auf Major R. folgt. Die Karriere des Majors bei der Bundeswehr begann 2005. Bevor er Führer der 2. Kompanie in Füssen wurden, machte der abdankende Kompaniechef die erforderlichen Karriereschritte, einschließlich eines Studiums der Betriebswirtschaftslehre.

„Ich habe selten einen Chef erlebt, der so dicht an seinen Männern und Frauen war wie Sie“, betonte Oberst Hugger. R. habe trotz einiger Herausforderungen das Leistungsniveau seiner Kompanie gesteigert und dabei nie den Überblick verloren. Darüber hinaus sei er ein ehrlicher Ratgeber gewesen, ein Mann mit sehr viel Rückgrat und großem Wissen.

Sein Nachfolger, Hauptmann S., bekomme mit der 2. Kompanie „sehr gute Frauen und Männer“. „Sehen Sie zu, dass das so bleibt!“, gab der Oberst dem Hauptmann mit auf den Weg.



Seit 2020 führte Major U. die Geschicke der 4. Kompanie des Gebirgsaufklärungsbataillons. Er habe vor allem durch sein enormes Fachwissen im Bereich der unbemannten Aufklärungsdrohne „Luna“ geglänzt und sei in dieser Beziehung zum engsten Berater des Kommandeur geworden.

Mehr noch, betonte Oberstleutnant Hugger, sei der Major „der mit Abstand sozialste Stabsoffizier“, der ihm je begegnet sei. Sein Nachfolger ist Hauptmann Z. der in Hamburg Geschichtswissenschaften studierte und seine bisherige Offizierslaufbahn in Munster absolvierte. „Mit der 4. Kompanie bekommen Sie eine sehr erprobte, professionelle, einsatzerfahrene und willige Kompanie“, sagte Oberstleutnant Hugger und übergab die Kompanie symbolisch an den Hauptmann.



Mit Salutschüssen der Böllerschützen und dem traditionellen Schlachtruf „Horrido – Joho!“ nahmen die Soldatinnen und Soldaten anschließend lautstark Abschied von den beiden Kompaniechefs.

Selma Hegenbarth