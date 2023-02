Füssener Gebirgsversorger üben den Ernstfall

Teilen

Vorauskommando: Oberleutnant R. und Hauptfeldwebel L. erkunden den neuen Einsatzraum für die knapp 30 Fahrzeuge der Kompanie. © Bundeswehr

Bei einer Übung bei Landsberg zeigte die 3. Kompanie des Gebirgsversorgungsbataillons 8, dass sie im Ernstfall ihren Auftrag erfüllen kann.

Füssen/Landsberg –Der Auftrag des Gebirgsversorgungsbataillons 8 ist unter anderem, die Gebirgsjägerbrigade 23 mit dem notwendigen Material zu versorgen. Im Grundbetrieb erfolgt das aus den Lagerhallen in der Kaserne. Doch die Füssener müssen ihren Auftrag auch unter schwierigen Bedingungen und ohne feste Infrastruktur erfüllen können. Für dieses Szenario trainierten die Soldaten jetzt bei Landsberg.

Nachdem der Kompaniechef am Montagmittag den Befehl erhalten hatte, den Einsatzraum zu erkunden, rollten bereits am darauffolgenden Morgen die beiden Züge der Kompanie nach Landsberg, um dort auf dem Übungsplatz den Versorgungspunkt zu beziehen.

Die Kompanie hat Ihre Fahrzeuge einem Waldstück abgestellt, um möglichst unerkannt zu bleiben. Hier zeigt ein Soldat dem Fahrer die genaue Position zum Abstellen des LKWs. © Bundeswehr

Im Ernstfall würden die Füssener von dort aus einen Kampfverband der Bundeswehr oder verbündeter Nationen mit dem dringend benötigten Nachschub versorgen. Daneben gehört der Transport, die Instandsetzung und das Bergen von Fahrzeugen zu ihren Aufgaben.



Um ihre logistischen Fähigkeiten zu üben, sollten die Füssener verschiedene Szenarien durchspielen. So musste beispielsweise die Kaserne in Altenstadt mit Material direkt aus der Übung versorgt werden. Die benötigten Güter wurden vor Ort disponiert, aus dem beweglichen Lager kommissioniert, auf Lkws verladen und durch die Soldaten des Transportzugs angeliefert.



Mit dem Beherrschen des fachlichen Auftrags allein ist es für die Frauen und Männer aber nicht getan: Das militärische Können und taktische Vorgehen ist mindestens genauso wichtig. Von der Erkundung über den Marsch mit den Fahrzeugen bis hin zum Betreiben des Versorgungspunktes – alles findet unter eigener Sicherung statt.



Dass diese erforderlich war, zeigte die Nacht. Ein „Feindkommando“ hatte die Kompanie von Anfang an unerkannt beobachtet. Nach Einbruch der Dunkelheit griff die kleine Gruppe die Füssener an. Doch dank der rechtzeitigen Reaktion der Posten konnte die Attacke abgewehrt werden.

Verlegung in der Nacht

Das sollte allerdings nicht die einzige Herausforderung in dieser Nacht bleiben: Gegen 21 Uhr erhielt die Kompanie den Befehl, bis zum nächsten Morgen zu verlegen. Was nach viel Zeit klingt, ist inmitten einer Lage mit Feindbedrohung eine echte Herausforderung.

Im Kompaniegefechtsstand wurde sofort der Befehl für die Erkundung ausgearbeitet und an die Soldaten ausgegeben. Bereits um 23 Uhr fuhr das Erkundungskommando in den Einsatzraum. Am Morgen folgte der Rest der Kompanie. „Die kurze Zeitspanne für die Verlegung und die Erkundung bei Nacht hatte es in sich“, berichtet Oberleutnant R., der zu diesem Zeitpunkt die Kompanie führte.



Oberstleutnant A. leitete unterdessen die Übung und bewertete das Verhalten der Soldaten während der Übung. Bei der Auswertung nach insgesamt 36 Stunden zog er ein positives Fazit: „Sowohl logistisch als auch taktisch konnten die Kompanie ihren Auftrag erfüllen.“ Zeitgleich zeigte er Möglichkeiten auf, wie bestimmte Situationen noch besser gelöst werden können – damit auch in Zukunft der Nachschub zuverlässig ankommt.