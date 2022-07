Füssener Gymnasiasten überzeugen mit dem Musical »Spamalot«

Von: Alexander Berndt

Buntes Treiben in der Turnhalle: Das Schul-Musical „Spamalot“ kommt bei den Zuschauern gut an. © Berndt

Füssen – Für die Liebhaber von skurrilem, schwarzem, britischem Humor war das diesjährige Musical am Gymnasium Füssen ein gefundenes Fressen. Basierend auf dem Monty Python-Film „Die Ritter der Kokosnuss“ führten Bigband, Chor und Theatergruppe das Stück „Spamalot“ auf. Das entführte die Besucher in die mittelalterliche Sagenwelt um König Artus und die Suche nach dem Heiligen Gral.

Für die Mitwirkenden an der jüngsten Theater- und Musicalaufführung in der Sporthalle des Gymnasiums Füssen war „Spamalot“ ein dankbares Stück. War die Geschichte, die auf dem Film „Die Ritter der Kokosnuss“ der britischen Komikertruppe „Monty Python“ basierte, doch voll mit absurdem Witz, so dass das Publikum der Premierenvorstellung häufig laut auflachte und Szenenapplaus spendete.

Den hatten sich die gut 100 mitwirkenden Schüler unter der musikalischen, gesanglichen, bühenbildnerischen und schauspielerischen Regie von Dorothe Schweiger, Maria Hartmann, Ludwig Thomas, Manuel Pliefke, Katrin Rölle sowie Uwe Favero am Ende der etwa zweistündigen Vorstellung dann auch redlich verdient.



Aberwitziges Geschehen

Nach zweijähriger Corona-Pause stellte das Ensemble, das sogar mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern bestückt war, eine bemerkenswert erfrischende und hohe Motivation unter Beweis. Auf der großen und in wechselnde Lichteffekte getauchten Bühne zeigten sie eine ansprechende Leistung. Dabei zogen die Gymnasiasten aus den untersten bis zu den obersten Jahrgangsstufen die zahlreichen Besucher von Beginn an ganz in den Bann des komödiantisch phasenweise aberwitzigen Geschehens.



Dies handelt von „König Arthur“ (Anna Polkovnikova) und ihrem „Knappen Patsy“ (Sophia Mohr), die auf der Suche nach Rittern für des Königs Tafelrunde auf Schloss Camelot sind. Dabei finden sie „Sir Lancelot“ (Konstantin Ahme), „Sir Galahad“ (Leander Herb), „Sir Robin“ (David Fuß) und „Sir Bedivere“, die sie nach Camelot begleiten. Dort erscheint auch die „Fee vom See“ (gesanglich besonders stark: Anna Chaplygina) genauso zur rauschenden Party wie „Gott“, der fordert, dass Arthur und seine Mannen den Heiligen Gral suchen.



Also machen sie sich auf und trotzen diversen absurden Herausforderungen, bei denen sie unter anderem „Prinz Herbert“ (eindrucksvoll: Pio Montuori) treffen, den Lancelot am Ende heiratet. Arthur und seine Kumpane spüren den Heiligen Gral schließlich unter einem Sitz in der Halle auf.