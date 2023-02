Endlich wieder auf die Bühne

Die beiden Vorsitzenden Hermann Briemle und Reiner Schneider (von links) zusammen mit den Geehrten Christian Rauch, Sabine Schneider, Vefi Rösler und Brigitte Freimüller, (jeweils mit Urkunde). Von rechts Geschäftsführer Andreas Ullrich und Schriftführerin Lisa Schneider. © ed

Der Füssener Musikverein „Harmonie“ hat mit seinen Aktivitäten wieder den Stand von vor der Pandemie erreicht. Jugend soll mehr für die Blasmusik begeistert werden.



Füssen – „Nach Corona konnten alle geplanten Veranstaltungen vom Jahreskonzert über die Standkonzerte, Serenade, Bergmesse und Adventskonzert wieder durchgeführt werden“, freute sich Vorstand Reiner Schneider bei der Jahreshauptversammlung des Füssener Musikvereins „Harmonie“ im Musiksaal.

In seinem Rückblick stellte Schneider fest, dass man mit 141 Aktivitäten in etwa wieder auf dem Stand von vor der Pandemie angekommen sei. Insgesamt zehn Standkonzerte, ein Konzert der Jugendkapelle, die Eröffnung des Füssener Volksfestes, die Teilnahme am Bezirksmusikfest in Rückholz, die musikalische Begleitung beim Besuch der Gäste aus Palestrina sowie eine Bergmesse auf der Fritz-Putz-Hütte in der Bleckenau standen 2022 auf dem Plan.



Besondere Höhepunkte waren das Jahreskonzert in der Aula des Gymnasiums und das Adventskonzert in der Franziskanerkirche, das von den Zuhörern mit Standing Ovations belohnt wurde. Der Verein besteht momentan aus 42 aktiven Musikerinnen und Musikern und kann auf 129 Förderer zählen. Ein besonderes Erlebnis, so Schneider, werde die Teilnahme am internationalen Blasmusikwettbewerb Anfang April in Riva del Garda sein, bei dem sich der Verein beworben hatte und auch angenommen wurde. Rund 900 Musiker werden zu diesem Treffen erwartet.

Jugend zeigt Leistung

Für Jugenddirigentin Sandra Linder war die erneute musikalische Begleitung der Trampolinshow „Drachen zähmen leicht gemacht“ des SV Rieden mit fünf Auftritten im Festspielhaus natürlich der Höhepunkt des vergangenen Jahres. „Alle zeigten eine Superleistung und die Resonanz des Publikums war hervorragend“, so Linder. Weitere Höhepunkte waren Standkonzerte in Rieden und Füssen sowie das Jahreskonzert und die musikalische Begleitung eines Jugendgottesdienstes in Roßhaupten.



Die 29 jungen Musiker setzen sich aus Mitgliedern aus Füssen (fünf), Rieden a. F. (13), Roßhaupten (neun) und zwei Externen zusammen.



Für den verhinderten Dirigenten Stefan Reggel verlas Jugend-Dirigentin Sandra Linder seine Ausführungen zum Jahr 2022. Er schrieb von der Vorfreude der Musiker auf das Jahreskonzert: „Wir wollten nach zwei wegen der Pandemie abgesagten Konzerten endlich wieder auf die Bühne“. Das Publikum war begeistert und man konnte die Spielfreude und musikalischen Emotionen der Kapelle spüren. Die anstehenden Standkonzerte wurden intensiv vorbereitet und neue Stücke gewissenhaft einstudiert und geprobt. Dies galt auch für das Adventskonzert, in dem Noahs Arche und die First Suite von Gustav Holz mit vielen weiteren Werken im Mittelpunkt standen.

Viel geschafft und gut vorgesorgt

Umfangreich war wieder der Bericht von Geschäftsführer Andreas Ullrich. Trotz zwei Jahren Pandemie könne die Harmoniemusik Füssen auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken und optimistisch in die Zukunft blicken. „Wir haben viel geschafft und finanziell gut vorgesorgt, immer unter dem Aspekt, dass man nur das Geld ausgeben kann, das auch in der Kasse ist“, so Ullrich.



Der vorgelegte Finanzbericht fand die Zustimmung der Versammlung und er sowie die Vorstandschaft wurden einstimmig von den Mitgliedern entlastet. Ullrichs Appell richtete sich an die Jugend und deren Eltern, sich mehr für die Blasmusik zu begeistern. Mit dem Ansatz „Instrumentenkarussell“ in der dritten Klasse der Grundschule sei man auf gutem Wege.



Das könne aber nur Bestand haben, wenn die Finanzierung und die Nachhaltigkeit gesichert ist. Nachdrücklich verwies Ullrich auf das Jahreskonzert 2023 am 25. März in der Aula des Gymnasiums Füssen. Begleitend dazu findet bereits am 4. März eine offene Probe von 13.30 Uhr bis 15 Uhr im Musiksaal der Stadt Füssen statt, bei der Interessenten sich ein Bild über den Probenablauf für das Konzert machen können.



Name ist Programm

In seinem Grußwort bedankte sich Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) für die Aktivitäten der Harmonie „denn euer Name ist Programm“. Mit Respekt habe er registriert, dass trotz schwieriger coronabedingter Umstände die letzten Jahre gut gemeistert wurden. In seinem Grußwort dankte „Neuschwoansteiner“-Vorstand Richard Hartmann der Harmonie für die Begleitung beim Gautrachtensfest.



Weiter sprach er an, dass in diesem Jahr wieder ein Maibaum aufgestellt wird und auch das Schindaufest im August wieder durchgeführt werden soll. „Eure Mithilfe im Zusammenspiel mit örtlichen Vereinen wäre dabei eine gute Unterstützung“, so Richard Hartmann.

Geehrt wurden für langjährige Treue zur Harmonie: Sabine Schneider (10 Jahre), Armin Götz (15 J.), Vefi Rösler (20 J.) Christian Rauch und Viktor Hanauer (25 J.), Michael Schmück (30 J.), Brigitte Freimüller (40 J.). (ed)