Beim Kanzler Themen der Jugend ansprechen

Themen, die die Jugend bewegen, möchten die Vertreter des Füssener Jugendparlaments ins Kanzlergespräch einbringen. (Symbolbild) © Yuri Arcurs/PantherMedia

Das Jugendparlament Füssen sammelt derzeit Fragen für das Kanzlergespräch mit Olaf Scholz am 13. Juli. Was in der jüngsten Sitzung sonst noch Thema war.

Füssen – Das Jugendkulturfestival, zu dem am Sonntag, 3. Juli, ins Festspielhaus Neuschwanstein eingeladen wird, möchten Lukas Grosch, David Wagner und Sophia Mohr mit zwei Zielen besuchen. Das kleine Team vom Füssener Jugenparlament hatte bei seiner öffentlichen Sitzung deutlich gemacht: Es geht zum einen darum, mit jungen und junggeblieben Leuten ins Gespräch zu kommen. Zudem will man gemeinsam Fragen formulieren, die Olaf Scholz beim „Kanzlergespräch“ am Donnerstag, 13. Juli, beantworten soll.

Dem 19-jährigen Wagner, der gerade die Abiturprüfung erfolgreich abgelegt hat, ist wichtig, dass beim hohen Besuch aus Berlin zur Sprache kommt, was seine Generation bewegt. „Wir freuen uns auf Fragen, die man uns noch per E-Mail an jugendparlament.fuessen@gmail.com schicken kann und auch auf die Kontakte beim Festival.“



Außerdem, erzählt Wagner, sei ein Thema bei der jüngsten Sitzung des Jugendparlaments auch die Planung gewesen, im Weidach das Basketball-Feld durch Linien für den Spielbetrieb optisch verbessert zu gestalten. Wagner weist zudem auf die Vorbereitungen zur vom Kreisjugendring geplanten „Langen Nacht der Demokratie“ hin.

Dass die Füssener Jungparlamentarier auf die Erfahrung von Stadträten bauen könnten, zeigte der Sitzungsbesuch von Thomas Meiler (CSU), Anna Verena Jahn und Wolfgang Bader (Grüne). (cf)