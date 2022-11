Von Vandalismus bis Basketball

Teilen

Vandalismus ist eines der Themen, die das Jugendparlament diskutierte. © Stadt Füssen

In einer öffentlichen Sitzung im Rathaus diskutiert und berichtet das Füssener Jugendparlament über Themen, die die Jugend bewegen.

Füssen – Zu den acht Jugendparlamenten im Ostallgäu gehört seit geraumer Zeit das Füssener Team, dessen Sprecher Lukas Grosch bei einer öffentlichen Sitzung im Rathaus darüber berichtete, welche Workshops beim Vernetzungstreffen in Augsburg angeboten wurden.



„Am Veranstaltungstag ging es zum Beispiel um die Frage, wie Gruppen funktionieren und wie man lernt, selbstbewusst aufzutreten“, so Grosch. Die Sitzung in Füssen behandelte sieben Punkte. „Wir haben heute mehr Besucher als zuletzt“, wie Grosch feststellte. Zum noch überschaubaren Kreis zählten zwei Jugendliche sowie Dritter Bürgermeister Wolfgang Bader (Grüne), Anna-Verena Jahn (Grüne) und Thomas Meiler (CSU), die sich an den Diskussionen beteiligten.



Dabei ging es darum, Vandalismus zu verhindern. Es dürfe nicht mehr geschehen, dass am Bike- und Skaterplatz die öffentliche Toilette beschmutzt werde, die daraufhin geschlossen wurde (der Kreisbote berichtete). Pio Montuori aus dem Gremium machte Vorschläge zum geplanten Basketballfeld, das im Weidach auf dem Verkehrsübungsplatz mit Linien eingezeichnet werden sollte. Die Planung dafür solle in Zusammenarbeit mit dem städtischen Sportbeauftragten Markus Gmeiner möglichst noch im Winter anlaufen, damit das farblich markierte Feld im Frühjahr den Spielern zu Verfügung stehen könne.



Eingangs berichteten die fünf Parlamentsmitglieder – drei waren entschuldigt – von ihren Eindrücken als geladene Gäste beim Stammtisch der Freien Wähler. Sich darüber Gedanken zu machen, wie Jugendliche gezielt angesprochen werden könnten, um sich ebenfalls in Füssen zu engagieren, hat das Jugendparlament als eigenen Auftrag definiert. Ins Blickfeld rückte im Rahmen der Sitzung auch die Situation von Jugendlichen mit einem Handicap am Beispiel von Parkplätzen im Stadtgebiet für behinderte Menschen. (cf)