Füssener Land: In vielen Kirchen in der Region wird weniger bis gar nicht geheizt

Von: Riccarda Gschwend

Ohne Mütze und dicke Jacke geht heuer in der Vorweihnachtszeit in den Kirche im Füssener Land nichts. © Riccarda Gschwend

Die Energiekrise macht auch den Kirchen im Füssener Land in der Vorweihnachtszeit zu schaffen. Kirchenbesucher müssen sich mitunter auf Unannehmlichkeiten einstellen.

Füssen/Landkreis – Besinnliche Stimmung, Lichterglanz und vorweihnachtliche Klänge – in den Kirchen im Ostallgäu bereitet man sich dieser Tage mit zahlreichen adventlichen Konzerten und Gottesdiensten auf die Ankunft des Herrn vor. Auf eines sollten sich die Besucher dabei allerdings einstellen: In den Kirchen ist es mitunter kalt.

Denn die explodierenden Energiekosten führen auch in den Diözesen und evangelischen Landeskirchen dazu, dass gespart werden muss. Dabei wird auf die Eigenverantwortlichkeit der Pfarreien gesetzt. Die Pfarrer können also selbst entscheiden, ob und wie intensiv sie ihre Kirchen beheizen.

Sehr frisch, weil komplett unbeheizt, ist es in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft Füssen. Stadtpfarrer Frank Deuring bittet die Kirchenbesucher, sich kleidungstechnisch auf kühle Temperaturen einzustellen. „Ziehen Sie sich warm an und bringen Sie ruhig Decken oder Wärmflaschen mit“, sagt Deuring und fügt augenzwinkernd zu. „Männer, die vielleicht weniger Haare auf dem Kopf haben, dürfen auch gern die Kopfbedeckung auflassen.“

Keine große Umstellung

Da in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft aus hygienischen Gründen auch schon während der Coronazeit gar nicht geheizt werden durfte, sei die Umstellung für die Kirchgänger jedoch nicht so groß. Vor Corona, berichtet Deuring, habe man in St. Mang eine Basistemperatur von acht Grad aufrechterhalten – „aber das hat uns damals schon jährlich 12.000 bis 15.000 Euro gekostet.“ Finanziell sei eine Beheizung von großen, ungedämmten Gotteshäusern generell kaum machbar. „Auch wenn die Energiekrise vorbei ist, werden wir in St. Mang die Heizung auslassen“, stellt Pfarrer Deuring klar.

Die Kirchen der Pfarreiengemeinschaft verfügen bis auf „Zu den Acht Seligkeiten“, wo es eine Ölheizung gibt, über elektrische Heizungen. Und auch die Ölheizung hat es in sich: „Um eine Stunde zu heizen, braucht man 50 Liter Öl“, erklärt Deuring. „Und um leicht aufzuheizen muss man die Heizung drei bis vier Stunden aufdrehen. Dann ist es aber immer noch nicht warm.“

Letztlich sei es aus finanziellen und ökologischen Gründen also einfach notwendig, auf das Heizen zu verzichten. Die Menschen würden das aber verstehen, meint Deuring. Er sieht die Sache pragmatisch: „Das ist jetzt so und das müssen wir hinnehmen“. Für Familien, die gemeinsam den Gottesdienst besuchen, hat er einen Tipp: „Gemeinsam unter einer Decke ist es fast schon kuschelig.“



Auch der Wertacher Pfarrer Roland Högner sieht die Notwendigkeit zum Energiesparen gegeben. „Die unklare Heizkostenentwicklung kann schlimmstenfalls, wenn man nicht vorsichtig ist, die Aufzehrung von Rücklagen bedeuten, weil die Zuschüsse nicht im selben Maße steigen können wie die Preise“, sagt Högner.

Weniger heizen

In seiner Pfarreiengemeinschaft seien von sechs Pfarrkirchen nur vier beheizbar. Eine Kirche wäre technisch gesehen mit Umluft beheizbar, die anderen verfügen über elektrische Sitzbankheizungen für die Dauer des Gottesdienstes. Högner möchte diesen Winter bei den Heizeinsätzen die Temperatur leicht reduzieren und die Heizzeit verkürzen. Für die Gottesdienst- und Konzertbesucher bedeutet das also: Es wird geheizt, aber weniger.

Das ist allerdings immerhin eine Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren: „Während der beiden Corona-Winter war das Heizen aufgrund der vermuteten Aerosolaufwirbelung ja komplett untersagt“, so Pfarrer Högner. Neben den unwägbaren Kosten sieht er übrigens noch eine Gefahr beim Heizen: „Es ist enorm schädlich für die Kunstwerke, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede und Staubaufwirbelung stark verschmutzen und arbeiten.“



In der Pfarreiengemeinschaft Seeg hat sich Pfarrer Wolfgang Schnabel dazu entschlossen, die Sitzheizungen während der Gottesdienste wie bisher laufen zu lassen. Das bedeutet, dass die Kirchenbesucher in Seeg, Lengenwang, Rückholz, Zell-Eisenberg, Hopferau und Maria Hilf nicht frieren müssen. „Man sollte natürlich schon in Winterkleidung kommen“, sagt Pfarrer Schnabel. „So warm wie im Wohnzimmer ist es nicht.“

Besucher können Decken nutzen

Die evangelischen Gläubigen müssen derzeit bei niedrigen Temperaturen ihre Gottesdienste feiern: Die Christuskirche in Füssen ist unbeheizt. Bis vorerst Ende Dezember werde nicht geheizt, sagt Pfarrer Peter Neubert. Während der Gottesdienste liegen Decken aus, die auch gerne genutzt würden. Die Besucher scheinen sich an der kalten Kirche nicht zu stören: „Erstaunlicherweise steigt zurzeit die Teilnahme in den Adventsgottesdiensten. Am zweiten Advent zum Beispiel hatten wir eine fast volle Kirche“, berichtet der Pfarrer. „Wir bemühen uns, die Gottesdienste in jedem Fall unter einer Stunde Dauer zu planen.“



An Heiligabend werde eine Ausnahme gemacht: Dann wird für alle drei Gottesdienste geheizt. Ab Januar, wenn die Temperaturen noch weiter fallen, will die evangelische Kirchengemeinde ins Gemeindehaus ausweichen, um dort beheizt und mit Klavier- oder Gitarrenbegleitung die Gottesdienste zu feiern.