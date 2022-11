Füssener Landwirte: Kritik an Steuerplänen

Von: Matthias Matz

Die Füssener Landwirt sollen ab dem kommenden Jahr mehr Grundsteuern bezahlen. Das stößt auf Kritik bei Betroffenen. © Philipp Schulze/dpa/Symbolbild

Heftige Vorwürfe musste sich Bürgermeister Eichstetter in der Bürgerversammlung wegen der Erhöhung der Grundsteuer A anhören. Doch der blieb cool.

Füssen – Die geplante Anhebung der Grundsteuer A stößt bei den betroffenen Landwirten auf Kritik: „Was sind Landwirte der Stadt eigentlich wert?“, wollte der Weißenseer Ludwig Schmied in der Bürgerversammlung von Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) wissen – und verzichtete auf eine Antwort: „Die wäre nur verlogen“, so Schmied. Der Rathauschef wollte das so aber nicht stehen lassen.



Die Stadt will den Hebesatz für die Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen bekanntlich deutlich von derzeit 330 auf künftig 415 Prozent anheben. Einem entsprechenden Antrag der Stadtverwaltung stimmte der Haupt- und Finanzausschuss kürzlich mit 9:2 Stimmen zu. Betroffen von der Anhebung sind 317 Grundstückseigentümer.

Dem Weißenseer Ludwig Schmied geht das allerdings gehörig gegen den Strich, wie er in der Bürgerversammlung im „Haus der Gebirgsjäger“ unmissverständlich klar machte. Die heimischen Landwirte und ihre Bedeutung für die Landschaftspflege seien der Stadt nichts wert, schimpfte er. „Da hat sich die Stadt bloß gestellt und uns gesagt: Was ihr macht, ist selbstverständlich“, sagte der Weißenseer.



»Sensibles Thema«

Bürgermeister Eichstetter zeigte zwar Verständnis für die Empörung Schmieds, wollte die Vorwürfe gleichwohl so aber nicht stehen lassen. Er verstehe den Frust, „denn der Landwirt wird heute überall nur noch geknechtet und gegängelt.“ Von daher sei die Grundsteuer A ein „ganz sensibles Thema“. Auf der anderen Seite sei der Stadt angesichts ihrer finanziellen Lage aber nichts anderes übrig geblieben, als die Hebesätze anzugehen. Selbst das Finanzministerium in München habe zum Schluss Druck gemacht.

Immerhin habe die Kommune dort 12,8 Millionen Euro an Stabilisierungshilfen beantragt. Um diese bewilligt zu bekommen, müsse die Stad aber auch demonstrieren, dass man willens sei, einen eigenen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung beizutragen, erläuterte der Rathauschef. Und die Grundsteuer A sei seit 1970 nicht mehr angepasst worden. „Es geht ums Prinzip der Erhöhung.“ Schmied versicherte er: „Wir sind sehr sehr dankbar für unsere Landwirte!“



Geringe Belastung

Eichstetter verwies zudem auf die geringen Belastungen, die durch die Anhebung entstehen. Die eingeplanten Mehreinnahmen von rund 8000 Euro würden sich auf 300 Bauern verteilen. Die Betroffenen müssten also zwischen 27 Cent und 270 Euro pro Jahr mehr bezahlen.



Der Rathauschef kündigte in diesem Zusammenhang an, dass noch in diesem Jahr auch über eine Erhöhung der Grundsteuer B diskutiert werden soll – und die betrifft neben den Immobilienbesitzern auch die Mieter. Selbst eine Erhöhung der Gewerbesteuer schloss der Rathauschef nicht mehr kategorisch aus. Die sei zwar in der aktuellen Situation alles andere als gut für die heimische Wirtschaft, aber man werde womöglich nicht um eine Erhöhung herum kommen. Bisher hatte sich vor allem die CSU im Stadtrat vehement dagegen gewehrt, während die SPD schon lange fordert, auch die Gewerbesteuer endlich zu erhöhen.