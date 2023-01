Juliane Vogler ist beste Vorleserin

Von links: Jasmina Sinanovic (Elternbeirat), Juliane Vogler und Anna-Verena Jahn (stellvertretende Schulleiterin) beim Vorlesewettbewerb. © Mittelschule Füssen

Füssen – Juliane Vogler aus der Klasse 6b der Anton-Sturm Mittelschule in Füssen hat den Vorlesewettbewerb gewonnen. Die Freude über den Sieg wurde noch durch einen Büchergutschein getoppt.

Mit dem Thema Lesen beschäftigten sich die Schüler der sechsten Klassen der Anton-Sturm Mittelschule in der Vorweihnachtszeit. Vor dem Vorlesewettbewerb in der Stadtbücherei Füssen waren bereits in den zwei 6. Klassen die Vorleseköniginnen- und -könige gekürt worden. Diese traten nun gegeneinander an.



Eröffnet wurde die beliebte Aktion durch Sabine Frey, die Leiterin der Stadtbücherei. Anna-Verena Jahn, die stellvertretende Schulleiterin, stimmte alle Schülerinnen und Schüler mit einem Leserätsel auf die Veranstaltung ein. Die drei Jungen und drei Mädchen aus den Klassen 6a und 6b lasen aus einem selbstgewählten Buch eine vorbereitete Textstelle vor. Eine Jury, bestehend aus Anna-Verena Jahn, Wolfgang Bader (Mittelschullehrer) und zwei Bibliothekarinnen bewerteten jede einzelne Leserin und jeden Leser anhand von Kriterien wie zum Beispiel Leseflüssigkeit, Lesetempo oder auch die Art, wie betont wurde.



Stelle aus Fantasy-Roman

Nach dieser Runde stellte eine der Mitarbeiterinnen der Bücherei das Buch „Niemals Nimmerland“, einen Fantasy-Roman über den Bösewicht aus dem Disney-Klassiker Peter Pan vor. Um einen Einblick ins Buch zu bekommen, bekamen die Sechstklässler eine kurze Textstelle vorgelesen. Diese nicht bekannte Passage war nun für die Schüler im Wettbewerb eine weitere Herausforderung ihr Können unter Beweis zu stellen.

Einzeln lasen sie abwechselnd den Fremdtext ihren gespannt lauschenden Klassenkameraden vor. Das Buch, welches vom Förderverein Lesezeichen e.V. gesponsort wurde, befindet sich nun in der Schülerbücherei der Anton-Sturm Mittelschule und kann dort ausgeliehen werden.

Danach zogen sich die Juroren zurück, um ihre Ergebnisse auszutauschen. Es war ein knappes, aber auch eindeutiges Ergebnis. Juliane Vogler aus der Klasse 6b gewann den Vorlesewettbewerb. Die Freude war groß und wurde noch getoppt als die Schülerin vom Elternbeirat, vertreten durch Jasmina Sinanovic, einen Büchergutschein als Siegerpreis erhielt.

Der Spaß am Lesen und Zuhören, wenn man etwas vorgelesen bekommt, steht bei dieser Veranstaltung in den schönen Räumlichkeiten der Stadtbibliothek im Vordergrund und kam bei allen Schülern gut an.