Tote Frau in Herbertshofen: Füssener Polizei nimmt gesuchten Verdächtigen fest

Von: Riccarda Gschwend, Matthias Matz

Im Bereich des Tegelbergs bei Füssen wurde ein Mann aus Herbertshofen festgenommen, der verdächtigt wird, seine Frau umgebracht zu haben. © panthermedia/bloodua

In der Nähe von Füssen ist vor wenigen Tagen ein des Mordes an seiner Ehefrau verdächtigter Mann festgenommen worden.

Augsburg/Füssen - In der Nähe von Füssen ist vor wenigen Tagen ein des Mordes an seiner Ehefrau verdächtigter Mann festgenommen worden. Dem 58-Jährigen aus Herbertshofen bei Augsburg wird vorgeworfen, seine Frau in der gemeinsamen Wohnung umgebracht zu haben.

Warum er sich im Füssener Umland aufhielt und weitere Details zu seiner Festnahme gibt die Staatsanwaltschaft derzeit wegen der laufenden Ermittlungen nicht bekannt.

Eine 46-jährige Frau war am 28. Oktober in Meitingen-Herbertshofen leblos von einem Familienmitglied in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Polizei fahndete daraufhin nach dem 58-jährigen Ehemann, der flüchtig war. In dem Fahndungsaufruf wurden das äußere Erscheinungsbild des Mannes – kräftige Statur, hellbraune Haare, Schnauzbart – und sein Auto detailliert beschreiben.

Der entscheidende Hinweis zum Aufenthalt des Gesuchten kam schließlich aus dem Ostallgäu: Hier wurde der Tatverdächtige offenbar im Bereich des Tegelbergs gesichtet. Füssener Polizeibeamte konnten den Mann schließlich in der Nacht auf Sonntag festnehmen. Er leistete nach Angaben der Polizei keinen Widerstand.

Unter welchen Umständen und wo genau der Zugriff durch die Füssener Beamten erfolgte, dazu wollte sich Erster Polizeihauptkommissar Thomas Hackl, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion (PI) Füssen, auf Nachfrage des Kreisboten nicht äußern und verwies auf die Zuständigkeit der Kripo Augsburg.

Diese wiederum verwies auf die Staatsanwaltschaft Augsburg. Auf Anfrage unserer Zeitung hielt sich jedoch auch die Strafverfolgungsbehörde bedeckt: Weder zum genauen Tathergang, noch zum Aufenthalt des Verdächtigen im Königswinkel könne man zum jetzigen Zeitpunkt weitere Auskünfte erteilen, hieß es.

Fest steht bislang nur: Die Staatsanwaltschaft Augsburg beantragte einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen Mordes. Der zuständige Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft an.