Füssener Polizei will mehr Präsenz zeigen

Von: Matthias Matz

Auch auf dem Forggensee will die Wasserschutzpolizei mehr Kontrollen volrnehmen. © Archiv

Mehr Präsenz will die Füssener Polizei in diesem Sommer zeigen. Vor allem Verstöße gegen das Landschaftsschutzgesetz sollen hart geahndet werden.

Füssen/Landkreis – Mit dem frühsommerlichen Wetter und den Pfingstferien strömen auch die Urlauber wieder vermehrt in den Königswinkel. Die Füssener Polizei reagiert darauf mit ihrem „Sommerkonzept“, wie Polizeichef Edmund Martin jetzt in der Sitzung des Zweckverbandes „Allgäuer Land“ berichtete.

Demnach werden seine Beamten ab sofort deutlich mehr Präsenz in den bekannten Landschaftsschutzgebieten (LSG) rund um die Seen sowie auf dem Säuling zeigen, kündigte der Polizeioberrat an. Hier verstoßen vor allem Wildcamper immer wieder gegen die Naturschutzgesetze (der Kreisbote berichtete mehrfach). Vor allem gegen diese soll verstärkt vorgegangen werden.

Mit mehr Streifen und Kontrollen müssen Einheimische und Gäste aber auch auf dem Forggensee (Wasserschutzpolizei), in den Bergen und auf den Radwegen rechnen. Zudem soll der Spielraum bei Bußgeldern ausgeschöpft werden. „Es muss insgesamt mit mehr Polizeipräsenz gerechnet werden“, so Martin.