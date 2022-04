Füssener Polizeichef blickt im Interview auf die Kriminalität im Jahr 2021 zurück

Von: Chris Friedrich

Innerhalb von nur eines Jahres nahmen die Betrugsdelikte um 47 Prozent zu. Tatort ist dabei häufig das Internet. Hier ist es heutzutage leichter vier- bis fünfstellige Geldbeträge zu erbeuten als bei einem Raubüberfall. © Bildagentur PantherMedia/Valentyn_Volkov

Füssen – „Unsere Aufklärungsquote beträgt 82 Prozent”, sagt Edmund Martin, Chef der Polizeiinspektion Füssen, als er auf die Kriminalitätsstatistik 2021 blickt.

„In Pfronten ist die Quote etwas niedriger. Sie liegt im Jahr 2021 bei fast 71 Prozent. Das ist ebenfalls gut. Unser beider Betriebsergebnis kann sich sehen lassen”, sagt der 61-Jährige. Im Gespräch mit dem Kreisbote blickt er auf die Polizeiarbeit im vergangenen Jahr, einmalige Fälle und Betrügereien im Internet.

Im Polizeialltag mit kleinen Diebereien oder Drogendelikten und Schlägereien unter Discobesuchern dreht es sich meist um Fälle, die wenig spektakulär wirken. Könnten Sie unseren Lesern aber einen Fall schildern, der für Sie und ihr Team im zurückliegenden Jahr einmalig war?



Edmund Martin: „Sehr gerne. In Schwangau lebte ein 32-Jähriger lange unter falscher Identität. Der Ungar war in der Gastronomie beschäftigt. Unsere Ermittlungen ergaben, dass ein Haftbefehl besteht. Der Mann hatte einen Raubüberfall begangen. Das Urteil lautete auf elf Jahre Haft, die der Mann aber nicht antrat. Nach der Festnahme kam der verurteilte Täter in Auslieferungshaft. Aufmerksam geworden sind wir auf diesen besonderen Fall durch Umfeld-

ermittlungen in einem anderen Fall.”



Zurück zum Polizeialltag. Spielen sich immer mehr kriminelle Taten im Internet ab?

Martin: „Das trifft zu. Immer mehr Kriminalität verlagert sich dorthin, wo es das Gesetz schwer hat, die Täter ausfindig zu machen. Die Betrugsdelikte haben innerhalb von nur einem Jahr um 47 Prozent zugenommen.”

Häufigere Kontrollen

Um welche Taten handelt es sich dabei?

Martin: „Coroanabedingt war das Einkaufen stark reglementiert. Ich denke an ,Click & Collect' bzw. ,Click & Meet' und auch durch den Trend, statt einen Einkaufsbummel in der Stadt zu machen, vom Sofa aus Ware zu bestellten, kaufen die Leute bequem online ein. Wo viel Online-Handel ist, da wird dann auch oft betrogen. Betrügerische Machenschaften im Netz gibt es aber auch ganz andere.”

Von welchen sprechen Sie?

Martin: „Kriminelle erschleichen sich das Vertrauen von meist älteren oder sich einsam fühlenden Menschen, gaukeln ihnen Liebe oder einen Notfall vor und bitten darum, ihnen finanziell aus einer Klemme zu helfen. Am bekanntesten ist wohl der Enkeltrick, der ebenfalls auf Vertrauensbasis funktioniert und das Ziel hat, unter moralischem Druck größere Geldsummen von der angerufenen Person überwiesen zu bekommen. Üblich sind auch Schockanrufe, mit denen angebliche Verwandte, angebliche Polizisten oder angebliche Anwälte Bargeld fordern, um ein Problem, das nur vorgegaukelt ist, zu lösen. Wir fassen solche Fälle, die oft hohen Schaden anrichten, unter dem Begriff Vermögensdelikte zusammen. Heute ist es leichter in Netz vier bis fünfstellige Summen zu betrügen, als bei einem Raubüberfall Beute zu machen!”

Wo ist ebenfalls eine Steigerung im Bereich Kriminalität auffällig geworden?

Martin: „Verstöße gegen das Aufenthalts- und Asylgesetz haben stark zugenommen. Es gab knapp 500 solcher aktenkundigen Fälle. Es gibt sie, weil unsere Kolleginnen und Kollegen von der Bundes- und Grenzpolizei stärker als in den Jahren zuvor Kontrollen durchführten.”

In welchen Bereichen geht die Kriminalität zurück?

Martin: „In früheren Jahren mussten wir schon mal bei über 20 Wohnungseinbrüchen ermitteln. Jetzt steht hier in Füssen die Null. Die gesamte Kriminalität im öffentlichen Raum ist coronabedingt (Ausgangssperre, Schließungen) stark rückläufig. Ich denke hier an Gewaltdelikte im öffentlichen Raum, als auch Sachbeschädigungen, Graffiti und vieles mehr.”

Präsenz zeigen

Die Polizei ist auch auf dem Wasser im Einsatz. War das im vergangenen Jahr oft der Fall?

Martin: „Die Wasserschutzpolizei kam zu 50 Einsätzen.”

Wo? Es gibt 27 Seen rund um Füssen in der sogenannten Ostallgäuer Seenplatte. Vom kleinen Schwansee bis hin zum Forggensee.

Martin: „Überwiegend am Forggensee.”

Wo lebt man im Füssener Land am sichersten?

Martin: „Laut der Statistik in Rückholz. Im Grunde leben die Menschen hier alle in Sicherheit. Es gibt regelmäßig Schlägereien, aber glücklicherweise gab es zuletzt nur ganz wenige Körperverletzungsdelikte. Das lag auch daran, dass Großveranstaltungen abgesagt werden mussten, weil der Gesundheitsschutz an erster Stelle stehen muss.”

Was ist Ihnen als Füssener Polizeichef im Ausblick ganz besonders wichtig?

Martin: „Das ist zweifellos die Stärkung des Sicherheitsgefühls durch uniformierte und zivile Präsenz im öffentlichen Raum. Wir sorgen rund um die Uhr aufmerksam dafür, dass die Einheimischen, ihre Gäste und die Touristen hier weitgehend angstfrei leben können. Die Arbeitsbelastung ist sicherlich hoch. Doch wir machen unsere Arbeit gern und werden dabei gut unterstützt.

Ein besonderer Dank an die Feuerwehren, Rettungsdienste und die Kommunen! Gerade die Bürgermeister haben immer ein offenes Ohr ,für Ihre Polizei'.”



Herr Martin, vielen Dank für das Gespräch!