39 Autofahrer mit über 1,1 Promille

Von: Riccarda Gschwend

Tödlicher Motorradunfall im vergangenen April in Seeg. © Polizei

Alkohol im Straßenverkehr – das ist ein Thema, das die Füssener Polizei zunehmend beschäftigt. So zeigt sich eine deutliche Steigerung bei den Fahrten unter Alkoholeinfluss.

Landkreis/Füssen – Alkohol im Straßenverkehr – das ist ein Thema, das die Füssener Polizei zunehmend beschäftigt. Denn was sich im vergangenen Jahr als bayernweiter Trend abzeichnete, schlägt sich auch im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Füssen nieder. „Wir sehen eine deutliche Steigerung bei den Fahrten unter Alkoholeinfluss“, berichtete Polizeioberkommissar Rico Heidbüchel bei der Vorstellung der Verkehrsstatistik für das Jahr 2022.

Konkret in Zahlen bedeutet das, dass 56 Prozent mehr Autofahrer mit einem Promillewert über 1,1 erwischt wurden, nämlich 39 im Vergleich zu 25 im Vorjahr. Die Anzahl derer, die ihren Führerschein aufgrund von Alkohol abgeben mussten, stieg um 16 Prozent auf 81. Insgesamt 13 Menschen wurden bei Unfällen in Zusammenhang mit Alkohol am Steuer verletzt.

Woran diese Steigerung liegt, darüber kann nur spekuliert werden. „Eventuell hat es damit zu tun, dass im vergangenen Jahr wieder viele Veranstaltungen und Feste waren“, vermutet Polizeihauptkommissar Thomas Zeidler.

Es wird wieder mehr gefahren

Dass die Leute wieder mehr unterwegs waren als zu Corona-Zeiten, zeigt sich auch insgesamt in der Verkehrsstatistik. „Es wurde wieder mehr Auto und Fahrrad gefahren“, sagt Edmund Martin, Leiter der PI Füssen. Die Zahl der polizeilich aufgenommenen Unfälle stieg denn auch um rund fünf Prozent auf 1.364 leicht an. Allerdings: Vor Corona, im Jahr 2019, lag die Zahl bei 1.689.

Lobenswert findet die Polizei, dass die große Mehrheit der Radfahrer inzwischen einen Helm trägt. Durch den Trend zum Pedelec, im Volksmund meist E-Bike genannt, seien mehr Radler unterwegs und „oft sind sie für ihre Verhältnisse zu schnell unterwegs“. Ein tragisches Beispiel für eine Fahrt mit dem Pedelec ohne Helm, aber dafür mit Alkohol im Blut, ereignete sich im Herbst am Hopfensee: Eine 44-Jährige stürzte aufgrund ihrer Alkoholisierung und zog sich so heftige Kopfverletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Schwerpunkt Fahrrad

In diesem Jahr möchte die Füssener Polizei schwerpunktmäßig das Thema Fahrrad ins Visier nehmen. Dazu gehört neben dem Radinfotag am Radweg beim AÜW auch, dass sich verstärkt die Fahrradstreife zeigen will – besonders an den Stellen, wo bekanntermaßen Radler gerne „wie gesengt fahren“. Was das Thema Sicherheit angeht, befürwortet die Polizei bauliche Maßnahmen. Edmund Martin: „Besonders außerhalb geschlossener Ortschaften tun Radwege gut.“



Insgesamt kamen 2022 in der Region drei Menschen durch Unfälle ums Leben. Neben der genannten Radlerin waren das ein Motorradfahrer, der im Bereich Vordersulzberg mit einem Wohnmobil zusammenstieß, das beim Abbiegen das Motorrad übersehen hatte. Außerdem noch ein Autofahrer, der im Mai auf der A7 bei Starkregen tödlich verunglückte. Letzterer fällt allerdings nicht in den Zuständigkeitsbereich der PI Füssen und taucht deshalb nicht in der Statistik auf. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 239 Menschen bei Unfällen verletzt oder getötet.

Spektakulärer Unfall

Als spektakulärsten Verkehrsunfall bezeichnete Rico Heidbüchel einen Zusammenstoß mit einem Rettungswagen im Bereich Eisenberg/Zell. Ein Pkw-Fahrer hatte den vorfahrtsberechtigten Rettungswagen übersehen. Der Patient darin blieb zwar unverletzt, aber der Unfallverursacher und zwei Sanitäter mussten mit dem Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.



Hauptursache bei Unfällen mit verletzten Personen bleibt überhöhte Geschwindigkeit mit 107 Fällen. Dicht gefolgt wird diese Ursache von den Abstandsverstößen. Viele Unfälle könnten demnach verhindert werden, wenn die Verkehrsteilnehmer den Sicherheitsabstand einhalten würden, so das Fazit von Rico Heidbüchel.